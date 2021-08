Punto Nascite Santa Corona, Sottosegretario Costa: "Avvicinare i servizi ai cittadini" (VIDEO)

Andrea Costa, Sottosegretario alla Salute, nel corso della sua visita odierna a Savona ha parlato anche della situazione del Punto Nascite del Santa Corona di Pietra Ligure. Proprio quest'oggi Guido Viglietti del del Centro Tutela diritti del Malato dell’ospedale pietrese lo aveva interpellato sul tema con una missiva (leggi QUI).

"Il tema dominante nel nostro Paese è di incrementare la medicina del territorio, ciò significa avvicinare i servizi ai cittadini - ha risposto Costa alla domanda sulla riapertura del presidio neonatale pietrese - mi auguro che si apra una nuova fase, una fase in cui i cittadini possano vedere maggiori servizi e maggiori opportunità nei propri territori. Quindi, anche sotto questo aspetto credo che dobbiamo creare le condizioni per un'inversione di tendenza con la consapevolezza che in un territorio come la nostra Liguria, dove c'è un entroterra, dove c'è comunque difficoltà anche dal punto di vista infrastrutturale di raggiungimento dei presidi e quant'altro, dobbiamo assolutamente intensificare le risposte in maniera capillare sul territorio".