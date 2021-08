Punto nascite del Santa Corona, Viglietti scrive a Costa: "Da padre e ligure si adoperi per la riapertura"

Guido Viglietti, segretario del Centro Tutela diritti del Malato dell’ospedale Santa Corona, si unisce al comitato “Nascere a Pietra” per richiedere urgentemente la riapertura del Punto Nascite dell'ospedale di Pietra Ligure.

In una missiva indirizzata al sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, Viglietti sottolinea "gli incresciosi fatti avvenuti nel mese di luglio" con la nascita al Santa Corona (datata 13 luglio) di un bimbo diretto da Albenga a Savona "salvato per il rotto della cuffia, grazie alla prontezza dei sanitari dell’ospedale, che preavvertiti son riusciti in brevissimo tempo ad attrezzare una sala parto volante nel Pronto Soccorso ed a rintracciare ginecologi ed anche la primaria della Maternità, ora non più operativi grazie ad una sciagurata delibera della Regione".

"Ma, il fatto che ci ha spinto ad unirci al comitato 'Nascere a Pietra' - si legge nella missiva - è stata la morte di un altro bambino durante un parto in ambulanza il giorno 18 dello stesso mese. Egregio sottosegretario, crediamo che lei come padre e come ligure provi i nostri stessi sentimenti, non si possono mettere a repentaglio le vite di puerpere e nascituri perché qualcuno in una Regione dalla viabilità tormentata come la nostra, che oltretutto decuplica la popolazione durante il periodo estivo, decida di tener aperta in tutta la provincia una sola maternità".

E agli episodi citati, si è aggiunto anche il parto di questa mattina arrivato durante un'altra corsa in ambulanza verso il San Paolo di Savona (leggi QUI).

"Crediamo che, visto il suo prestigioso incarico nella salute pubblica a livello nazionale, lei possa fare molto per porre fine a questa assurda situazione" conclude infine Guido Viglietti a nome del Centro Tutela diritti del Malato dell’ospedale Santa Corona.