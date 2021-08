Inquinamento marino: quattro grossi pneumatici abbandonati al largo di Albisola recuperati dalla Guardia Costiera (FOTO)

Quattro grossi pneumatici di camion abbandonati sul fondale marino ad una profondità di circa 6 metri sono stati recuperati in mattinata dalla Guardia Costiera di Savona a 50 metri al largo della spiaggia libera di Albisola Superiore.

L'operazione, alla quale hanno preso parte anche un sommozzatore e il mezzo nautico della ditta transmare “Porto Vado IX” equipaggiato per operazioni antinquinamento, è avvenuta a seguito di una segnalazione ricevuta nei giorni scorsi dalla sala operativa del corpo da parte di una bagnante.

All'alba si è proceduto al recupero dei pneumatici che, una volta assicurati dal sommozzatore, sono stati issati a bordo del mezzo tramite una gru.

Per effettuare in sicurezza l’operazione, evitando la presenza di bagnanti e l’avvicinamento di mezzi da diporto, era presente zona il battello pneumatico della Guardia Costiera “GC B 38”.

L’operazione è durata in tutto un’ora ed il materiale recuperato sarà ora smaltito come previsto dalla normativa vigente in materia.

Questo tipo di interventi è importante per il pericolo di inquinamento che generano, essendo classificati come “permanenti” e quindi rimangono dove sono stati abbandonati per centinaia di anni. Ragion per cui non vanno abbandonati “in natura”.

L’operazione rientra nell’ambito delle funzioni di tutela dell’ambiente marino e costiero cui il corpo delle Capitanerie di Porto Guardia Costiera, dipendendo funzionalmente dal Ministero della Transizione Ecologica, svolge quotidianamente espletando attivita’ di controllo e vigilanza.