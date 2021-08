Neonati e cambio di stagione: come prepararsi

Quando si parla di bambini, e soprattutto di neonati, la gestione dell'armadio e dei vestiti può diventare in molti casi problematica. La velocità di crescita dei neonati (e la velocità con cui si cambiano i loro abitini) ci obbliga ad avere un vasto assortimento di body, tutine, pigiamini. Per non parlare del cambio di stagione, dove non bisogna farsi trovare impreparati all'alternarsi di giornate fredde e calde. Vediamo come affrontare al meglio questa fase dell'anno.

Quali abiti per un neonato?

Il mondo della moda per bambini ci offre una vastissima gamma di vestitini e abiti, ma per un genitore è importante valutare attentamente le varie possibilità. Per esempio la scelta dei prodotti deve ricadere su quelli fabbricati con materiali eco-sostenibili, che non causino allergie ed irritazioni. Inoltre la comodità deve avere un ruolo primario: i bambini si muovono, giocano, rotolano, e non devono essere legati nei loro movimenti, tanto meno nella fase del cambio di stagione, dove in molti casi si corre il rischio di vestire troppo i nostri piccoli, molto spesso con abitini poco adeguati.

Via libera quindi a tutine neonato che garantiscono ai piccoli la libertà di movimento di cui hanno bisogno, e permettono di affrontare al meglio il cambio di stagione. Su negozi online specializzati come Il Mondo di Leo sono ormai tante le scelte per quanto riguarda tutine e body in materiali biologici, delicatissimi al contatto con la pelle del bambino, che consentono a questa di respirare correttamente, assicurando al contempo una valida copertura termica per i primi freddi.

Le regole del cambio

Il primo punto da tenere a mente è che non è necessario essere troppo apprensivi; i bambini sentono il caldo e il freddo come noi adulti, magari varia la velocità con la quale dissipano o accumulano il calore, ma la regola di base è che se voi mamme o papà non avete freddo o caldo, allora anche il neonato starà bene.

L'altra regola fondamentale per le stagioni di mezzo, e per i primi cambi di clima, è quella di vestire a strati. Nel caso di un neonato può andare bene un body come intimo e una tutina più o meno calda a seconda del tempo. È importante avere una sorta di varietà nell'armadio, in modo da poter scegliere quotidianamente come vestire il bimbo. Tenete inoltre presente che (come in tutte le stagioni), è sempre bene avere un cambio a portata di mano, quindi una tutina in più nell'armadio non farà mai male!

Per ultimo, è importante controllare periodicamente la sudorazione e verificare se il piccolo sia per caso troppo coperto; in questo caso l'averlo vestito a strati, consentirà la rimozione veloce di una componente con conseguente acclimatamento.

Ricordate inoltre, che proprio l'acclimatamento sarà molto rapido se si utilizzano vestitini e tutine prodotte con materiali naturali. La pelle dei bambini respirerà più facilmente, e con l'acquisto di prodotti fabbricati con metodi eco sostenibili avrete aiutato il mondo che ci circonda e che accompagnerà i vostri piccoli nell'avventura della vita.