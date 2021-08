Albenga, ubriaco e drogato guida scooter rubato mettendo a repentaglio altri mezzi: denunciato 30enne

Continuano senza sosta le attività di controllo del territorio pianificate dai carabinieri della Compagnia di Albenga.

Anche in questo primo weekend agostano numerose sono state le segnalazioni al comando, tutte affrontate dalle numerose pattuglie presenti sul territorio che abbraccia la metà della riviera savonese.

Nel centro ingauno la pattuglia della compagnia radiomobile ha bloccato uno scooter Yamaha condotto da un cittadino marocchino che guidava mettendo a repentaglio gli altri utenti della strada.

Lo straniero si presentava in evidente stato di alterazione psicofisica per assunzione da alcool e droghe, infatti gli sono stati trovate, in tasca, oltre dieci grammi di sostanze stupefacenti tra hashish e marijuana.

Dal successivo controllo è emerso che la moto, del valore di alcune migliaia di euro, era stata rubata ad ottobre 2020 a Sanremo. Notevole la soddisfazione del proprietario che ormai disperava di rientrare in possesso del proprio mezzo.

Il marocchino (B.M.D., 30enne) è stato denunciato per rifiuto di sottoporsi ad accertamenti, possesso ed uso di stupefacenti e ricettazione.

Il Tenente Colonnello Geremia Lugibello, Comandante Interinale della Compagnia di Albenga:

“Le attività di controllo del territorio proseguono in modo incessante, grazie ad una pianificazione accorta ed intelligente, predisposta con grande anticipo già nelle settimane scorse. I Carabinieri di tutta la Compagnia di Albenga stanno dimostrando elevata professionalità ed altrettanto spirito di sacrificio, al fine di consentire ai residenti locali nonché ai numerosi turisti di godere, in piena tranquillità, del meritato periodo di vacanza".