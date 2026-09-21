Savona, maxi rissa in Piazza Martiri: paura e disagi per i residenti

Una maxi rissa notturna e gli abitanti tenuti sotto scacco soprattutto nel fine settimana.

Nella notte tra sabato e domenica intorno alle 3.30 è andata in scena a Savona in Piazza Martiri un tafferuglio che ha visto protagonisti diversi giovani usciti da un locale della zona.

Oltre alle urla e agli schiamazzi che hanno svegliato gli abitanti dell'area dell'Oltreletimbro, sarebbero state danneggiate alcune auto parcheggiate.

Diverse sono state le chiamate al 112 e sul posto sono intervenute due pattuglie della polizia e i carabinieri. Con una persona che è stata soccorsa da un'ambulanza della Croce d'Oro di Albissola Marina in via Libero Briganti. Altre avrebbero rifiutato il trasporto in ospedale.

In un video pubblicato sulla pagina Facebook "Savona È" si possono notare molteplici persone urlare, correre e colpirsi nell'area verde di fronte al monumento alla Resistenza.

Nella notte del 1° novembre 2025, all'interno dell'attività, un presunto tentativo di furto avrebbe provocato l'utilizzo di spray al peperoncino.

L'episodio avrebbe successivamente dato origine a un litigio che avrebbe coinvolto diverse persone.

L'episodio riaccende così le preoccupazioni dei residenti della zona, che segnalano da tempo situazioni di disturbo e tensione soprattutto durante le serate del fine settimana.