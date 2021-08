Norme sicurezza e Covid, Celle da tre anni orfana della sagra e da due della processione di San Lorenzo

“Non è mica San Lorenzo non ci sono stelle matte su 'sta piccola città”.

Così canta Luciano Ligabue nella sua “Lettera a G” e anche se oggi è il 10 agosto a Celle purtroppo a causa del Coronavirus non si respira da due anni l’aria di festa nella frazione dei Ferrari dove è proprio presente la cappella dedicata al santo patrono celebrato in questo giorno.

L’appuntamento fisso, storico, della processione tanto attesa dai cittadini, con i cristi che attraversano tutta la località per arrivare fino al sagrato, è stata organizzata fino al 2019 ma non negli ultimi due anni a causa della pandemia.

La tradizionale sagra organizzata proprio nel periodo della celebrazione di San Lorenzo, invece i cellesi e i turisti la attendono ormai da tre anni non potendo così invadere la piazza per assaporare le diverse specialità e ascoltare musica.

Tre anni fa a causa di qualche problema organizzativo legato al volontariato e alle stringenti regole sulla sicurezza e poi negli ultimi due per via del Covid. Confermata invece la celebrazione della messa nella cappella.

"Non è solo tradizione ma anche religione e che richiama i momenti di festa che sono presenti in tutte le frazioni e che ci accompagnano da sempre. Speriamo al più presto di tornare alla normalità, per poter rivivere un momento che accumuna tutti di unione per la località stessa e per tutti i cittadini - spiega il sindaco di Celle Caterina Mordeglia che ha ricordato il valore storico della festa iniziata negli anni '50 - ora abbiamo tempo per riflettere e infatti ci manca un pezzo importante in questi giorni, anche il valore gastronomico. Io nel mio piccolo ad esempio ho preparato le melanzane, ma si sentono profumi nella frazione meravigliosi come se ci fosse la sagra".