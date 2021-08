Pd Albenga: "Riapertura Punto Primo Intervento è solo un contentino"

È stato riaperto il Punto di Primo Intervento dell’ospedale di Albenga. Si, ma come?

Ivano Mallarini, segretario del circolo Pd di Albenga: “Solo codici bianchi e verdi, non c’è il pediatra, non c’è l’ortopedia e non c’è ostetricia e ginecologia. Solo 12h. Vorremmo essere contenti, lo vorremmo davvero. Ma non ci riusciamo”.

“Ci sembra sinceramente un contentino che non è assolutamente proporzionale alle necessità del territorio. Albenga necessita un Pronto Soccorso aperto sulle 24h, che lavori in coordinamento con il DEA di Pietra Ligure ed il ritorno alla piena funzionalità di tutto l'ospedale”.

“Vorremmo chiedere al governatore Toti – aggiunge Mallarini - quale futuro è previsto per l'ospedale di Albenga e per il Santa Corona? Dovranno continuare a litigarsi le poche risorse in una inutile battaglia in cui perdono solo gli utenti oppure la Regione intende chiarire ai cittadini quale progetto per la sanità savonese intende mettere in atto?”

“Per anni – continua il segretario Pd Albenga - avete inseguito la privatizzazione degli ospedali di Albenga e Cairo e nel frattempo li avete completamente svuotati. Ora vi siete resi conto che la strada scelta era fallimentare”.

“Adesso serve ripristinare i servizi e destinare risorse perché alla provincia di Savona serve una chiara pianificazione dei servizi sanitari. La pandemia ci ha insegnato l'importanza della capillarità territoriale dei servizi sanitari ma in Regione Liguria sembra non abbiano ancora imparato la lezione”, conclude Mallarini.