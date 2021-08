Il 15 agosto Progetto Festival Band torna ad Andora

“70 anni di Sanremo” in musica da ripercorrere con Progetto Festival Band, sul palco dei giardini Tagliaferro ad Andora il 15 agosto alle 21.30.

I grandi successi sanremesi, parte della storia della migliore musica italiana, in una coinvolgente esibizione dove quattro musicisti professionisti faranno cantare, ballare ed emozionare il pubblico.

Angela Vicidomini, Alessio Briano, Andrea Balestrieri , Artan Selishta: artisti che vantano collaborazioni importanti, anche singolarmente, da Rai 2, Mediaset, Antenne 2 , al Casinò di Sanremo, da Zibba, Combricola del Blasco a Vanexa e Irene Fornaciari, daranno vita a uno show performando brani per trasportare il pubblico in un viaggio tra le più belle melodie della storia del Festival di Sanremo .

“Siamo molto contenti di poter riprendere le attività e i concerti, dopo il lungo stop a causa della pandemia”, spiega il tastierista della band, Alessio Briano e davvero felici di ritornare ad Andora!’

La kermesse canora per eccellenza rivivrà 70 anni di storia, in piazze e teatri della Liguria con nuovi arrangiamenti musicali, integrati con fotografie e video trasmessi attraverso un ledwall, dal lontano 1951 ad oggi, ripercorrendo le emozioni che solo il Festival di Sanremo sa dare... perché Sanremo è Sanremo!

Progetto Festival ha fatto inoltre parte della programmazione del teatro Centrale di Sanremo nella importantissima rassegna primaverile, con la presenza di Piero Cassano, storico leader e autore dei Matia Bazar ed e inserito negli eventi correlati al Festival di Sanremo nella manifestazione “Nel blu dipinto di blu”, patrocinata dal comune di Albenga e dal comune di Sanremo.

Nel 2017 è uscito il primo CD, intitolato “The best of Sanremo - volume 1”, con un ottimo riscontro di vendite.

Nel mese di settembre dello stesso anno lo spettacolo dei Progetto Festival ha ricevuto il premio “Festival Mare 2017”, per il successo avuto nel corso di tutta quella annata e, sempre nello stesso mese, la band ha avuto l'onore di essere inserita nella programmazione del Casinò di Sanremo negli otto eventi VIP della stagione autunnale.

Il 2 agosto 2018 The Best of Sanremo è stato rappresentato al Teatro Ariston di Sanremo, il “Tempio” del Festival più amato dagli italiani.

Il 2019 porta al gruppo musicale la Targa sul muretto dei Fieui di Caruggi di Albenga, conferita per la qualità degli spettacoli; nel febbraio 2020 il CD “The best of Sanremo” volume 1 viene utilizzato a Villa Nobel come base musicale durante le mostre dedicate al Festival di Sanremo e al Museo Ferroviario.

A Gennaio del 2021 è uscito il nuovo CD “Progetto Festival – Live volume 2”.

Presto un nuovo “tuffo” nella storia della musica italiana, tra meravigliose canzoni che ricorderemo per sempre.

Lo spettacolo è ad ingresso libero con green pass obbligatorio.