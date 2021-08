Fabio Fazio riceve il Premio Simpatia e il mantello dei Cavalieri del Raschera

Il savonese Fabio Fazio, che abita a Celle, noto conduttore della trasmissione "Che tempo che fa", è tornato nella “sua” Frabosa Soprana che, con tanto affetto, aveva ricordato in trasmissione lo scorso maggio.

Non una visita qualunque quella di Fazio: ieri, sabato 14 agosto, in occasione della Sagra della Raschera e del Bruss, ha ricevuto il Premio Simpatia 2021 e fascia, mantello e cappello della Confraternita della Raschera in dono.

L'investitura ufficiale, come Cavaliere, avverrà il prossimo anno, per la la sagra del 2022 cui è già stato invitato insieme a Luciana Littizzetto.

"A Frabosa Soprana ho trascorso le estati più belle della mia vita - ha ricordato Fazio - Oggi tornando qui con la mia famiglia ho ritrovato luoghi, volti e profumi unici. È come se mi fosse stato concesso di compiere un piccolo viaggio nel tempo".

Fazio è stato accompagnato dal sindaco Iole Caramello dal Gran Maestro della Confraternita Ezio Basso, insieme a Ezio Raviola e Massimo Gula di Fondazione CRC per le vie del paese che, questo fine settimana, ospita la 47^ sagra della Raschera e del Bruss, organizzata da Comune, Confraternita dei Cavalieri e Consorzio per la tutela del formaggio DOP Raschera, con il contributo di Fondazione CRC e CRT e Banca Alpi Marittime.

Oggi, domenica 15 agosto, alle 10.30, l'investitura dei nuovi cavalieri.