Avvicendamento alla guida del Lions Club Albenga Host

C’è una prima volta per tutto, ma raro è che un evento ne ospiti ben due come è stato per la serata di chiusura dell’anno sociale del Lions Club Albenga Host.

Il meeting, a cui hanno presenziato una cinquantina tra soci ed ospiti, ha visto giungere al termine l’anno di presidenza della prima donna a dirigere il sodalizio ingauno, Cristina Siniscalchi, così come unicum nei 56 anni di storia del club è l’avvicendamento sia avvenuto tra fratelli, con Stefano Siniscalchi che le succede.

La presente uscente, emozionata per passare il testimone al fratello, ha ringraziato il direttivo uscente (il past presidente Giancarlo Mancuso, quindi Dario Zunino, segretario, Diego Turco, tesoriere, Franco Maria Zunino, cerimoniere, ed i consiglieri Serena De Felice, Paolo Torrengo, Vincenzo Nato, Mauro Podestà) ed alcuni soci che si sono spesi particolarmente durante l’anno sociale, su tutti Guido Fossati che si è dedicato ai rapporti con le scuole e tutti i service che ne sono scaturiti e Teresiano De Franceschi per aver realizzato, con la collaborazione di altri soci medici, ben 26 corsi BLSD a ragazzi dei licei cittadini.

La presidente li ha quindi sorpresi omaggiandoli con una donazione in loro nome alla fondazione internazionale lions, la LCIF che dà ai Lions i mezzi per migliorare la salute e il benessere, di rafforzare le comunità e sostenere chi ha bisogno.

Il neopresidente Stefano Siniscalchi ha infine preso la parola: “Inizia un nuovo anno sociale e, con esso, la possibilità di rinnovare il nostro impegno. Essere Lions oggi significa più che mai ascoltare il nostro territorio e intercettare le nuove fragilità che emergono nella società: fragilità economiche, psicologiche, educative, relazionali. Per questo vi chiedo un passo in avanti: scegliamo insieme service più mirati, concreti e vicini alla nostra comunità.

Non basta fare del bene: dobbiamo farlo bene, con attenzione, sensibilità e spirito di squadra. Siamo qui per servire: facciamolo con passione e responsabilità”.

Il club potrà fare affidamento su di una nuova socia… ma di esperienza: presentata dal neopresidente stesso, il club ha votato ed accolto Manuela Garassino, socia fondatrice del Leo Club Alassio, quindi membro del Lions Club Andora Valle del Merula, che arrivò a presiedere.