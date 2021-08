Il bollettino dell’estate continua ad essere ad alto tasso alcolico: tutto il savonese ha registrato un’altra “notte brava”, con parecchie persone in forte stato di ubriachezza e risse diffuse.

Un numero sempre più alto di segnalazioni al 118 per richieste di interventi anche la notte scorsa, quindi, in soccorso di persone, sia italiane che straniere, in una fascia di età fino ai 40 anni.