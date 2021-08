Savona, ennesima aggressione ad autista Tpl, sindacati e rsu dal Prefetto: "Astensione dal lavoro prossimo weekend"

Nuova aggressione su un autobus Tpl della linea Savona-Porto Vado nei pressi della fermata di via Niella a Savona.

Ad essere coinvolto per l'ennesima volta un autista che è stato aggredito alle 23.00 dello scorso venerdì.

Il dipendente avrebbe chiesto a tre passeggeri di indossare le mascherine ed è stato colpito con un pugno al naso. In ospedale gli sono stato diagnosticati 30 giorni di prognosi. Sul piede di guerra i sindacati dopo gli ultimi due scioperi di giugno.

"A seguito dell'ultima aggressione venerdì scorso ai danni di un collega e volendo dare un segnale forte per evidenziare la mancanza di sicurezza senza incorrere in sanzioni abbiamo chiesto un incontro urgente con il Prefetto che ci ha convocati sabato scorso e nel quale hanno partecipato oltre al Vice Prefetto anche il Questore, i funzionari dell'arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, la Presidente di Tpl e il Direttore - spiegano le segreterie di Filt Cgil, Fit Cisl, UILTrasporti e Faisa Cisal. E la Rsu di Tpl Linea - Dopo ampia disamina sul tema sicurezza del personale e in particolare del personale viaggiante, le segreterie e la rsu hanno preannunciato un'astensione dal lavoro per il prossimo weekend da formalizzare nelle prossime ore nelle modalità consentite dalle norme attraverso la comunicazione alla Commissione di Garanzia e agli organi competenti. L'obiettivo è quello di tenere alta l'attenzione delle Istituzioni locali dei Cittadini e di tutti i soggetti che hanno responsabilità politica e amministrativa".

"Il vice Prefetto e le forze dell'ordine accogliendo le nostre segnalazioni hanno disposto maggiori controlli attraverso una sinergia fra le varie forze di polizia. L'azienda disporrà le vetture con maggiori dotazioni di sicurezza sulle fasce orarie serali/notturne e nelle linee considerate con maggiore criticità a partire dalla sera stessa Abbiamo ribadito l'esigenza che l'azienda si costituisca parte civile contro gli autori di violenza verso il personale di Tpl e che ci siano maggiori investimenti sulla sicurezza. Nei prossimi giorni vi aggiorneremo su come vogliamo procedere con la nostra iniziativa al riguardo" continuano i rappresentanti sindacali e le rsu.

“Purtroppo torniamo a denunciare l'ennesima aggressione avvenuta il 13 agosto sera, intorno alle 23, alla fermata di via Niella, sulla linea 6 Savona – Porto Vado, ai danni di un collega brutalmente malmenato solo per aver chiesto a tre ragazzini di indossare la mascherina di comunità, prevista dalle normative sanitarie per l’accesso al bus, ribadendo quanto recentemente già detto nelle sedi istituzionali, sia con la dirigenza dell’azienda sia con gli enti proprietari (Provincia e Comuni), che con la Prefettura: la misura è colma, sono necessari cospicui ed urgenti investimenti per il trasporto pubblico locale” prosegue Fabrizio Cosolito Vitale, segretario Rsa Ugl Fna Liguria.

La nota sottolinea l’urgenza di un incontro, già richiesto due mesi fa, allo scopo di “trovare soluzioni di carattere partecipativo a tutte quelle problematiche lavorative che sono sempre lesive dei diritti fondamentali al fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori e degli utenti”.

“A tutt’oggi non abbiamo ricevuto alcuna risposta in merito, per cui continuiamo a lavorare in modo pessimo, con la certezza che l’utile di bilancio 2020 di 905 mila euro sia stato fatto proprio risparmiando sulla pelle dei lavoratori e su quella degli utenti”.

“A questo punto – conclude il segretario Rsa Ugl Fna Liguria - chiediamo che la prossima amministrazione cittadina si assuma la responsabilità politica di trovare dirigenti aziendali, senza nulla togliere alle competenze dell’attuale presidente, all’altezza del difficile compito di implementare, con l’affidamento in house, un sistema di trasporto pubblico locale innovativo per la città di Savona, integrato con il sistema ferroviario, che necessiterà anche delle competenze di quei lavoratori che vogliono rendere più efficace, efficiente e sostenibile da ogni punto vista, sociale, ambientale ed economico, il loro modo di lavorare e di vivere”.