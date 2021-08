Millesimo, nuovo asilo comunale: l'area esterna prende forma (FOTO)

"La nuova scuola dell'infanzia sta prendendo forma anche sull'area esterna che sarà dedicata esclusivamente ai bambini del nostro asilo". Lo comunica in una nota il sindaco di Millesimo Aldo Picalli.

"Siamo in linea con il crono-programma - aggiunge il primo cittadino - Sono state rispettate tutte le tempistiche per i lavori sia interni che esterni. È un grande sforzo, ma anche motivo di orgoglio per l’amministrazione comunale costruire questi spazi dedicati alla scuola dell’infanzia per i bambini dai tre ai sei anni".

Il nuovo asilo comunale è stato presentato lo scorso giugno dall'amministrazione Picalli: un progetto ambizioso e tecnologicamente avanzato che prevede il trasloco della sede all'interno del centro polifunzionale di piazza Pertini. Per la progettazione è stata utilizzata la massima accortezza. L'obiettivo? Rendere gli spazi a misura di bambino: grande uso del legno per l'arredo, colori tenui e materiali tinta pastello per le pareti.

"Continue evoluzioni porteranno giorno dopo giorno a finire i lavori entro l'inizio dell'anno scolastico previsto per il prossimo 15 settembre: 700 m² interni + 300 m² esterni di spazi costruiti in forma speciale per i più piccoli. Nuove forme di tecnologia e materiali progettati con la massima sicurezza" conclude il primo cittadino.

Il progetto prevede un sistema illumino-tecnico LED, nuovi sanitari e materiali tecnologici per i servizi. Una struttura esterna avveniristica come terza uscita di sicurezza che confluirà in uno spazio (sempre esteriore) completamente rivestito in gomma drenante. Nuovi giochi di ultima generazione e alberature per creare coni d’ombra. Inoltre è stato compreso lo spostamento dei giochi per i bambini ad uso pubblico nell'area adiacente alla costruzione. Il nuovo asilo potrà accogliere fino a 84 bambini nella massima sicurezza.