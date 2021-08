Finale, le minoranze chiedono un impegno concreto per le famiglie afgane

Un Consiglio Comunale convocato in seduta straordinaria per contestualizzare alla realtà di Finale le affermazioni di Anci secondo cui "i sindaci italiani sono pronti a fare la loro parte nell’accogliere le famiglie afghane".

Questa la richiesta che i consiglieri dei gruppi "Le Persone al Centro", Camilla Fasciolo e Paolo Folco, e "Per Finale", Tiziana Cileto, hanno formalmente presentato alla presidente del parlamentino finalese Delia Venerucci in base all'articolo 10 comma 6 dello Statuto comunale.

Le immagini e le notizie che giungono dall'Afghanistan da alcuni giorni a questa parte hanno infatti scosso l'intero mondo occidentale e non, preoccupato dal ritorno dei Talebani al controllo della nazione: "Si tratta di gravi minacce a cui sono sottoposte dal nuovo governo integralista islamico soprattutto le donne e le bambine afgane" spiegano dalla minoranza.

"Stiamo affrontando una crisi umanitaria che rende indispensabile l'attivazione di corridoi umanitari e progetti di accoglienza per consentire a più donne possibili di sottrarsi alle violenze perpetrate dai talebani" aggiungono.

Fatte queste doverose premesse ecco quindi la richiesta: "Innanzitutto vorremmo dibattere sulle modalità di impegno concreto del Comune di Finale Ligure circa l'accoglienza tangibile e non solo a parole offrendo posti reali, numericamente certi per dare sicurezza a un numero preciso di donne e relative famiglie in fuga dalla crisi afgana verso la vita. Un'azione concreta per il futuro".

La richiesta quindi al sindaco Frascherelli, che ha già preso l'iniziativa invitando l'associazione onlus che si occupa di donne afgane (leggi QUI), e al Consiglio intero: "Chiediamo che il primo cittadino si impegni in tutti i contesti ufficiali in difesa del diritto di asilo dei profughi afgani, oltre alla necessità di deliberare ogni documento ritenuto utile a sostegno popolazioni afgane".