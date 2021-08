Finale, il presidente dell'Anpi Mazzucco: "Pronti a dare un contributo alle iniziative sulla delicata situazione in Afghanistan"

Non è rimasta indifferente a quanto sta accadendo in Afghanistan la cittadina di Finale, dove sia l'amministrazione comunale che la minoranza hanno, seppur con idee diverse, palesato l'intenzione di non restare a guardare e fare la propria parte, per quanto possibile.

Un sentimento condiviso anche dal presidente della sezione locale "Mirco Bruzzi" dell'Anpi, Italo Mazzucco.

"Condividiamo la preoccupazione del sindaco Ugo Frascherelli per quanto sta accadendo in Afghanistan nella speranza di un fattivo intervento della comunità internazionale - afferma Mazzucco - Già dalla prossima settimana ci metteremo a disposizione per continuare la nostra collaborazione su temi di politica internazionale così come abbiamo fatto in occasione del ritorno del sindaco dal Last20 a cui ha partecipato il mese scorso".

Il solco ormai è infatti stato tracciato lo scorso 6 agosto quando "ai chiostri di Santa Caterina - ricorda il presidente locale di Anpi - abbiamo fatto una prima iniziativa legata agli ultimi 20 paesi del mondo ed in particolare alla Repubblica Centrafricana".

"Ci adopereremo con il sindaco per dar vita ad un'altra serie di incontri da calendarizzare al più presto grazie ai numerosi contatti seguiti proprio alla partecipazione di Frascherelli al Last20 - aggiunge - Ci sforzeremo per riuscire a coinvolgere un pubblico giovane ed attento a situazione geograficamente distanti che, in realtà, ci toccano molto da vicino".

"Sposiamo l'idea di una città aperta, solidale e umana - ricorda Mazzucco, sempre attivo su questi argomenti anche in prima persona - e la nostra sezione è impegnata a dare il contributo, anche culturale, a questa nobile causa. In questo momento proprio la situazione delle donne afghane è drammatica e plaudiamo all'invito fatto dal sindaco a queste 'donne resistenti' nella speranza, al più presto, di poter portare la loro voce alla nostra cittadinanza".

Il tutto nel segno dell'unità: "Auspichiamo inoltre il coinvolgimento di tutto il Consiglio Comunale affinché si adoperi per trovare idee e soluzioni condivise e concrete in favore del popolo afgano" conclude il presidente dell'Anpi finalese.