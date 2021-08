Finale, in arrivo un nuovo tutor sull'Aurelia alla Caprazoppa? Il messaggio è virale, ma è una "bufala"

"Da oggi entra in funzione un tutor che prende dal benzinaio della Caprazoppa fino alle cave Ghigliazza". E ancora: "In entrambi i sensi di marcia occorre mantenere una media nel tratto non superiore a 50 km/h".

E' questo il messaggio che ha fatto il giro del web passando per i social network e le app di messaggistica come WhatsApp. Peccato che si tratti di una vera e propria bufala.

Ignota la fonte da cui è scaturita, ma si tratta soltanto di un falso allarme: le apparecchiature installate in prossimità della galleria sull'Aurelia, in un tratto di competenza di Anas, sono infatti quelle installate dall'Amministrazione comunale per il controllo targhe e quindi la verifica di regolarità per i mezzi con assicurazione, bollo e altre eventualità.