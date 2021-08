A Borghetto la finale nazionale de "Il + bello d'Italia": appuntamento fissato per domenica 22 agosto

Domenica 22 agosto si svolgerà la finale nazionale de "Il + bello d'Italia - Originale dal 1979" in piazza Pelagos a Borghetto Santo Spirito. Una trentina di ragazzi sfileranno per conquistare la fascia dell'edizione 2021 del concorso organizzato, sin dal 1979, da Silvio Fasano e super imitato nel corso degli anni.

Una giuria d'eccezione, composta da personalità dello spettacolo, VIP dei media, della TV, della moda e miss vincitrici di fasce prestigiose animerà la serata. Edoardo Raspelli, grande firma del giornalismo nazionale, il" cronista della gastronomia", conduttore per venti anni di celebri trasmissioni Mediaset, sarà affiancato dalla madrina dell'evento, la bellissima Nina De Caprio, sfolgorante modella e influencer. Nella giuria è prevista anche la presenza dell'onorevole Sara Foscolo.

Tra le altre giurate Stefy Sapetti, che si è aggiudicata fasce importanti di concorsi di bellezza nazionali, ed altre vincitrici (Miss Over, Lady Italia, La Mamma d'Italia), oltre a figure popolari che hanno partecipato alle trasmissioni tv di Piero Chiambretti (come Dante Zanetti, il celebre "Impresario col Borsello" de La7), o di Bonolis (come "Ciao Darwin"). Ci sarà anche la modella e tennista (professionista fino ad un infortunio alla caviglia patito l'anno scorso) Anita Fissore, brasiliana di nascita ma piemontese d'adozione (di Bra, Cuneo), al fianco di Raspelli nella imminente trasmissione televisiva "L'Italia che mi piace - in viaggio con Raspelli". Presenterà la finale nazionale 2021 la conduttrice televisiva Barbara Morris.

La manifestazione da 43 anni riscuote attenzione e successo e ha dato notorietà a molti ragazzi che vi hanno partecipato: Gabriel Garko che vinse a Loano nel 1991; Ettore Bassi nel '92 a Diano Marina e sempre a Diano Marina nel '93 Beppe Convertini. Precedentemente nel 1988 Giorgio Mastrota a Loano e nell'89 a Loano Enrico Mutti, divenuto attore tv cinema e teatro; Raffaello Balzo a Pescara nel 1999.

L'evento è stato seguito dalle principali testate italiane, televisive e cartacee ed ora anche on line. Lo spettacolo, con inizio alle 21.30, si svolgerà nell'area suggestiva del piazzale Pelagos, sul mare, e vedrà i giovani concorrenti sfilare in tre uscite: in abbigliamento casual, elegante e in costume da bagno.

La manifestazione è patrocinata dal comune di Borghetto S.Spirito con la collaborazione dell'Associazione ViviBorghetto, dalla Regione Liguria e dalla delegazione di Savona del CONI. Tra i concorrenti in gara anche i liguri Enrico Cardone di Albenga, Mattia Campodonico di Alassio, Cristian Alberti di Bordighera, Gabriele Guidotti di Savona e Pierre Basciano di Genova.

Si darà così vita a tre ore di spettacolo, moda, bellezza ed intrattenimento col comico Roberto De Marchi, che culmineranno con l'elezione del "Più Bello d'Italia" e dei vincitori delle altre fasce, tra cui quella legata alla memoria di Antonio Fasano. Nel corso della serata, in cui saranno presenti anche figure importanti delle istituzioni e della cultura (tra cui il professor Pierfranco Quaglieni, da sempre anima del Centro Pannunzio), verranno anche assegnati due importanti premi nazionali: il "Dea Rumilia", per personalità significative del mondo culturale, e la "Penna d'Argento ABE 2021", per la promozione della lettura e dell'editoria.

A garantire ulteriore fascino allo show anche la performance di Ylenia Raviola, giovane ballerina professionista, che in questi giorni sta trascorrendo le vacanze a Borghetto Santo Spirito dove ha avuto modo di deliziare con la sua arte il pubblico che l'ha vista improvvisare un'esibizione sul molo Rosa dei Venti, uno dei luoghi più frequentati del lungomare di Borghetto. Un momento apprezzatissimo e premiato dal sindaco Giancarlo Canepa con l'invito a ballare sul palco di piazza Pelagos.