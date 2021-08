Albenga, tutto pronto per "Concertando tra i Leoni"

Tutto pronto per le due serate di musica nel cuore del centro storico di Albenga. Sabato 21 e domenica 22 agosto in piazza dei Leoni torna "Concertando tra i Leoni", grazie alla collaborazione tra Unione Cattolica Artisti Italiani Sezione di Albenga, l'amministrazione comunale, e la Curia Vescovile.

Ecco il programma delle serate:

Sabato 21 agosto

Duo Sconcerto: flauto e chitarra

Concerto "A la Carte"

Talentuosi, istrionici e ironici, dotati di rara maestria tecnica, il Duo Sconcerto trasforma ogni concedo in un vero e proprio spettacolo. Unico. La bravura e l'affiatamento dei due musicisti. Andrea Candeli e Marea Ferrami, risultato di una lunghissima collaborazione e di un’intensa e prestigiosa attività concertistica in tutta Italia e anche all'estero, permette loro di spaziare in un repertorio che va da Mozart ad Astor Piazzolla, Ennio Morricone al folk irlandese, dall'ouverture del Barbiere di Siviglia allo Carmen di Bizet. Per Andrea Candeli e Matteo Ferrara lo solidità classica la maturità artistico e la competenza musicale non sono una gabbia rigida, ma un motore di ricerca verso un’ improvvisazione mai banale e sempre consapevole, ricca di sfumature imprevedibili e assai godibili.

Il Duo Sconcerto si è esibito in diversi luoghi prestigiosi tra cui il Teatro Petruzzelli di Bari, la Reggia di Reggio Calabria, la Sala Nervi della Città del Vaticano, il Teatro Bibbiena di Montava, la Fondazione Cini a Venezia, Palazzo Pitti a Firenze e anche in diverse Università.

Collabora con diversi artisti tra cui Ugo Pagliai, Ivano Marescotti, David Riondino, Vito e Vanessa Gravino, Luciano Ligebue. Ha suonato con Andrea Griminelli e ho recentemente aperto un concerto di Andrea Bocelli.

Domenica 22 agosto

Archi dei Fiori

Orchestra d’archi della Riviera dei Fiori

La formazione si prefigge l'obbiettivo di promuovere, attraverso i talenti musicali della Riviera, le composizioni d'archi più famose della storia della musica, a partire dall'età barocca. Grazie anche alla collaborazione con grandi solisti ospiti, l'ensemble strumentale permette di spaziare tra numerose sonorità.

Al'interno del concerto, come da tradizione, la consegna del Premio dei Leoni a Antonio Rolandi Ricci, personaggio di grande spessore culturale della città di Albenga.

Durante le serate che saranno presentate da Roberta Moschella, sarà visitabile la mostra all'interno della sede Ucai di piazza dei Leoni intitolata "Sguardo prossimo" di Danilo Viviani.

L’evento si svolgerà in piazza dei Leoni - nel Centro Storico di Albenga – sabato 21 e domenica 22 agosto a partire dalle ore 21.15. Entrata ad offerta libera. Posti limitati secondo le normative Covid. Direzione artistica: Giovanni Sardo; il Premio è stato realizzato dalla ceramista Delia Zucchi; il comune ringrazia per i fiori Caterina Usanna.