Come e dove investire 10000 euro oggi: migliori metodi per investire i propri risparmi

Oggigiorno tenere in banca 10000 euro sarebbe un’operazione finanziaria poco conveniente. Piuttosto, è meglio informarsi su come e dove investire questa cifra, affinché in futuro tu possa avere la possibilità di far fruttare denaro.

Se sei arrivato fin qui, starai sicuramente cercando una guida su cosa fare con 10000€ o come investirli. Esistono molti metodi per investire 10000 euro in modo abbastanza sicuro, senza rischiare di perdere in pochissimo tempo tutto il capitale.

Ho 10000 euro da investire: dove conviene impiegarli?

Prima di chiederti dove investire 10000 euro, vorremmo fare una premessa importante: capitalizzare una certa somma di denaro, significa considerare la possibilità di perderla. Motivo per cui, è bene impiegare soltanto quei soldi che non cambieranno negativamente il tuo stile di vita.

Premessa a parte, per investire soldi puoi scegliere di farlo con una strategia a medio o a lungo termine. Nel primo caso, significherebbe pianificare una capitalizzazione più rischiosa ma con maggior possibilità di profitto.

Nel periodo più lungo invece, è importante diversificare il portafoglio di investimenti. Questo ti permetterà di ridurre i rischi e al tempo stesso, di poter aumentare le possibilità di andare in profitto.

Dovrai attenzionare le spese burocratiche (tra cui commissioni e costi iniziali), in modo tale da poter valutare la convenienza di un investimento rispetto che un altro. Ciò ti darà la possibilità di decidere dove investire per una capitalizzazione migliore.

Ecco 5 azioni finanziarie che ti suggeriamo di adottare se volessi capitalizzare 10000 euro:

Fondi comuni di investimento e oro;

Presso le Poste Italiane ;

; In una attività commerciale .

. Far fruttare 10mila euro in fondi comuni di investimento

Uno dei metodi redditizi per far fruttare i 10mila euro investiti, sarebbe quello di impiegarli nei fondi comuni di investimento. Essi, si suddividono in azionari o obbligazionari. Come suggerisce il termine, tali fondi sono composti da diversi investitori che come te, affidano il loro denaro alle grandi aziende di investimento.

Le aziende sfruttano la community di investitori, per migliorare le loro strategie finanziarie al fine di ottenere dei risultati positivi. Seppur il rischio sia bilanciato, il contro di questa operazione sono le commissioni dai costi elevati.

In ogni caso ti suggeriamo di valutare con un professionista gli eventuali rendimenti e successivamente stabilire se investire 10.000 euro in fondi comuni oppure no.

Prima di immobilizzare il tuo denaro in oro, devi adottare la strategia più corretta. La commodity in questione, è certamente la più utilizzata e vista come bene di rifugio d’eccellenza. Basti pensare che nei periodi in cui i mercati finanziari sono in tensione o calo, il prezzo dell’oro sale alle stelle.

Dunque, se i 10mila euro fossero in più e avresti ulteriore disponibilità, potresti pensare di capitalizzarli in oro affinché non perdano di valore con il trascorrere del tempo (evitando l’inflazione). Se invece volessi lucrarci su e il budget fosse l’unico a tua disposizione, cerca altre alternative oppure utilizza una piccola parte di denaro per acquistare l’oro in monete.

Investire 10000 euro alle Poste: ha davvero senso?

Se fossi propenso ad investire 10000 euro alle Poste, devi sapere che nonostante questa operazione non comporti quasi alcun rischio, allo stesso tempo i rendimenti sono davvero esigui. Basti pensare che potenzialmente, prendendo in considerazione i buoni ordinari, dopo vent’anni avresti ottenuto lo 0,90% di profitto.

Consulta un professionista finanziario e fai in modo di farti prospettare l’eventuale investimento, rapportando il totale investito rispetto al potenziale profitto durante il periodo in cui hai immobilizzato il denaro.

Diventa imprenditore di un’attività immobiliare o azionista

Probabilmente ti stai chiedendo “ma se ho 10000 euro da investire, dove posso impiegarli intelligentemente?”. Sicuramente farlo in un’attività commerciale potrebbe essere poco conveniente.

Iter burocratici lunghi (soprattutto in Italia), e costi ben oltre superiore alle tue disponibilità (se avessi a disposizione soltanto i dieci mila euro). Ciò, indipendentemente che tu voglia avviare un nuovo business sul territorio o agganciarti ad un franchising.

La soluzione più comoda per impiegare tale cifra ottenendo il miglior rendimento, sarebbe quella di diventare un azionista (equity crowdfunding) o affidarti ad un progetto di crowdfunding immobiliare.

Oggigiorno ci sono diverse piattaforme di successo che consentono di investire una somma di denaro da destinare ai beni immobili, e ricavarne una rendita grazie agli interessi ottenuti dal progetto. In Italia Walliance ad esempio, è tra le piattaforme più affidabili di crowdfunding immobiliare .

Consigli a parte, è indispensabile richiedere una consulenza da parte di un professionista del settore, che sappia indirizzarti alla miglior strategia in base alle tue necessità e denaro a disposizione.