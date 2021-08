A Mioglia la quarta edizione di Musica d'Agosto

Giovedì 26 agosto sul sagrato della chiesa parrocchiale Sant'Andrea di Mioglia avrà luogo la quarta edizione di Musica d'Agosto, iniziativa promossa dal comune di Mioglia in collaborazione con Il Manipolo della Musica.

"Riprende con soddisfazione una rassegna molto significativa per il nostro entroterra - spiega il sindaco Livio Gandoglia - In attesa di ripartire ad ottobre con le attività per i giovani e i giovanissimi: corsi di strumento musicale e canto corale, laboratori teatrali ed espressivi.".

Il concerto vedrà protagonista la voce di Elena Scasso accompagnata da Diego Beltrame, Dario B. Caruso e Marco Pizzorno alla chitarra e ai cori; insieme presenteranno un programma legato alla tradizione cantautorale italiana, ligure in particolare, con alcune divagazioni nel repertorio internazionale.

L'appuntamento è alle 21:15. Parcheggio a 50 metri, ingresso libero con obbligo di green pass per i posti in platea. In caso di maltempo il concerto si terrà all'interno della chiesa parrocchiale.