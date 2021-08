Principio di incendio questo pomeriggio a Savona, in località Legino, in via alla Strà.

Il rogo sta interessando la zona vicino alla vasca dell’acquedotto, nei pressi dell’ostello della gioventù.

L’allarme è stato lanciato con solerzia intorno alle 14 e una squadra dei vigili del fuoco di Savona si è subito mobilitata, riuscendo così a tenere sotto controllo le fiamme.