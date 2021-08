Una tettoia in fiamme in zona limitrofe all’abitato in località Solva, ad Alassio: l’allarme è stato lanciato oggi alle 13 e la macchina dei soccorsi si è subito mobilitata.

Sul posto due squadre di vigili del fuoco di Albenga, di cui una intervenuta con l’autobotte, e l’ambulanza della Croce Bianca di Alassio. Fortunatamente nell’incendio non si sono registrate vittime.

L’intervento si è concluso con la bonifica e la messa in sicurezza della zona.