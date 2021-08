Mariarosa Gusberti con la figlia Simona Cova dal 1971 scelgono ogni anno Alassio per le loro vacanze.

Stamani sono state ricevute in Comune dal Sindaco di Alassio che nell'orami tradizionale cerimonia ha consegnato nelle mani delle due signore, in questi giorni, appunto, in vacanza nella Città del Muretto, l'attestato di Turista Fedele e un piccolo ricordo della Città.