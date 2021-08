Comunali 2021, Sinistra per Savona inaugura il point in via Paleocapa e presenta i 32 candidati (FOTO)

"I candidati fanno riferimento all'ambito politico della sinistra, dell'impegno civico, per l'ambiente e la tutela degli animali. Hanno esperienze varie, sia in politica che nelle professioni, rappresentano uno spaccato di quella Savona che non si arrende al degrado ed al declino di una città che dalla politica si aspetta e merita il meglio".

Questa la presentazione dei 32 candidati della lista Sinistra per Savona che questa mattina alla presenza di diversi esponenti e simpatizzanti ha inaugurato il point presente nel pieno centro della città, sotto i portici in via Paleocapa 110r.

"L'obiettivo di tutti è di cambiare rotta. Dovevamo trovare un candidato e unire una sinistra che esprimesse contenuti, idee, proposte all'altezza del programma - spiega Franco Astengo de Il Rosso non è il Nero che non sarà candidato ma che lavorerà per la lista - Abbiamo compiuto un gran percorso sul piano politico, sociale e culturale e trovato un numero di candidati che ci garantisce un buon risultato. Abbiamo bisogno di fare una campagna elettorale molto dentro la città, presenti soprattutto nei quartieri, abbiamo tutte le carte in regola per dare il nostro grande contributo per quello che immaginiamo sia il futuro di Savona. Abbiamo avanti un mese e mezzo e bisogna lavorare insieme e convincere i cittadini che c'è bisogno di cambiare".

"La campagna elettorale sta entrando nel vivo e si stanno intensificando le attività e andremo incontro ad una settimana intensa nel quale verranno presentate le liste ha specificato Russo che la prossima settimana illustrerà i candidati della civica del Patto per Savona poi spazio ai riformisti e al Pd-Articolo Uno - I point sono un'area importante, un punto di partenza per irradiare un'azione politica e hanno la funzione di informare e incontrare i cittadini, è la cifra della nostra proposta politica. I savonese vanno incontrati nei luoghi di vita, di svago e di solitudine della città e il programma noi l'abbiamo già, non dobbiamo improvvisarlo, è costruito nel tempo e ci ha aggregato insieme intorno ad una visione di città"..

"La lista è composta persone di diverse esperienze ed età che si mettono in gioco, tutti alla pari, con l'unico obiettivo di contribuire alla vittoria della coalizione che si riconosce nel candidato sindaco Marco Russo" hanno specificato dalla Sinistra per Savona.

Il candidato più giovane è Luigi Lanza, 23 anni, laureato in scienze politiche ed il veterano è Roberto Ulivi, 81 anni, persona di grande esperienza amministrativa.

La lista completa dei 32 candidati alla carica di consigliere della lista Sinistra per Savona:

Letizia Balsamo, 60 anni, casalinga; Piera Barberis. 72 anni, pensionata; Riccardo Benetti, 53 anni, imprenditore; Marina Bertolino, 63 anni, pensionata; Massimo Botta, 65 anni, avvocato; Maria Gabriella Branca, 63 anni, avvocato; Michele Brosio 68 anni barbiere; Danilo Bruno 62 anni funzionario agenzia fiscale; Alberto Delfino 56 anni avvocato; Roberto Delfino 67 anni medico; Irma Dematteis 73 anni pensionata; Eugenio De Poli anni 72 pensionato; Fausto Desalvo anni 73 professore universitario; Alexa Facello 28 anni impiegata; Francesco Greco 34 anni insegnante; Anna Maria Guarena 68 anni pensionata; Luigi Lanza 23 anni studente; Aldo Lombezzi detto Mimmo 71 anni giornalista; Jacopo Marchisio 41 anni insegnante; Luca Mignanti 57 anni architetto; Giuseppe Milazzo 57 anni insegnante - storico; Giovanna Olivieri 59 anni biologa; 23 Laura Pardini 45 anni commessa; Donatella Ramello 65 anni pensionata; Marco Ravera 44 anni lavoratore precario; Claudia Rossi 44 anni impiegata; Giovanna Sagola 58 anni Operatrice Socio Sanitaria; Silvia Scarzella 56 anni insegnante; Roberto Ulivi 81 anni pensionato; Antonio Vallarino 78 anni pensionato; Dilvo Vannoni 70 anni pensionato; Claudio Varino 55 anni impiegato.