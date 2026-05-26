Amministrative 2026, Savona Città, Orsi e Santi lanciano il progetto civico per conquistare Palazzo Sisto

I consiglieri comunali Fabio Orsi e Pietro Santi lanciano ufficialmente il percorso di “Savona Città”, il progetto civico con cui intendono costruire un’alternativa all’attuale amministrazione in vista delle prossime sfide politiche cittadine. In un documento programmatico, i due esponenti rivendicano indipendenza dai partiti, apertura al confronto e la volontà di coinvolgere cittadini e realtà del territorio nella costruzione di una proposta “nata dal basso” per il futuro di Savona.

"Come abbiamo detto da subito, dobbiamo offrire un’alternativa ed un cambio di priorità alla nostra Città.

Vogliamo metterci al lavoro per costruire un progetto dalla base.

Siamo aperti al dialogo ed al confronto con tutti quelli che vogliono contribuire a dare una mano e sentono l’effettiva esigenza che Savona cambi chi l’ha governata in questi cinque anni.

Allo stesso tempo non siamo disponibili ad accettare imposizioni.

La valenza civica del progetto e del futuro candidato sono imprescindibili oltre che il necessario punto di partenza.

Il programma si fa qui, il candidato si sceglie qui tra chi ha maturato esperienza e conosce la città: non ci si può improvvisare ad amministrare una città complessa come Savona, nella quale, in questi cinque anni le priorità sono state ribaltate.

Confidiamo di costruire intorno a noi un gruppo di persone assai ampio, oltre al gruppo col quale da settimane stiamo ragionando su un grande progetto civico. Quello che possiamo garantire è che faremo squadra e una squadra per vincere.

Facciamo parte di un’area politica, è inutile negarlo, ma molti dei temi pratici su come si amministra una Città esulano dalle appartenenze, le cose si fanno bene o male a prescindere dal colore.

Non vogliamo essere contro i partiti ma rivendichiamo la nostra indipendenza perché dobbiamo saper parlare a tutto l’elettorato.

Sappiamo che moltissimi cittadini che hanno votato l’attuale Sindaco alle scorse elezioni sono davvero delusi e non lo rivoteranno ma la strada per conquistare anche la loro fiducia è lunga e sarà nostro impegno dimostrare di essere una giusta alternativa.

Stiamo parlando con i nostri colleghi di Consiglio, con i rappresentanti cittadini dei partiti e con tante persone che ci chiedono di avviare un percorso serio ed alternativo: sentiamo grandissima fiducia e condivisione nel progetto che parte da ora.

Un progetto per la Città di Savona, per Savona città.

Nelle prossime settimane ci daremo un coordinamento e ci doteremo di una struttura, faremo come si faceva una volta. Diremo come la pensiamo, diremo quello che vorremmo fare, ci metteremo a disposizione. A tempo debito si parlerà anche dei ruoli".

