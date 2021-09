Savona, lettini e sdraio buttati sulla sabbia e tendopoli in via Nizza, l'allarme dei Bagni Umberto: "Fare impresa in queste condizioni risulta impossibile" (FOTO E VIDEO)

Erano stati colpiti da furti e danneggiamenti i primi di giugno e oggi hanno nuovamente lanciato l'allarme per la situazione che è stata riscontrata nei bagni e per la tendopoli presente come quasi ogni fine settimana nella spiaggia libera.

A lanciare l'allarme è Alberto Delucis dei Bagni Umberto presente in via Nizza a Savona dopo che questa mattina il bagnino dello stabilimento ha ritrovato la spiaggia a soqquadro con lettini e sdraio rovesciati sulla sabbia e persino lanciati nel litorale limitrofo e ombrelloni praticamente divelti.

Lo stabilimento aveva subito un furto dalla cassa ad inizio stagione e i vicini bagni San Cristoforo la rottura di una ventina di cabine. Ai Bagni Sant'Antonio invece era suonato l'allarme e il titolare aveva provato a inseguire chi aveva tentato di entrare nel suo stabilimento.

"Le fotografie che abbiamo scattato nei giorni scorsi in zona attestano lo stato di assoluto degrado e altre attività balneari vicine. L'auspicio é di poter contare su un presidio più efficace del territorio perché in queste condizioni fare impresa risulta pressoché impossibile" prosegue Delucis.