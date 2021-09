Albenga, si lavora alla pulizia e alla manutenzione del verde pubblico nel centro cittadino

Prosegue il lavaggio straordinario e la sanificazione delle vie e piazze di Albenga.

Dopo Piazza del Popolo e Viale Martiri è stata la volta del Lungomare Cristoforo Colombo e del Lungomare Andrea Doria.

Afferma l’assessore all’ambiente Pollio: “Dopo l’ennesimo lavaggio e sanificazione di diverse vie e piazze della nostra città la SAT proseguirà con la disinfestazione dei tombini con prodotti specifici contro zanzare e insetti in particolare nel Centro Storico cittadino. Ringraziamo SAT e l’ufficio ambiente del Comune di Albenga nella persona del geometra Giuseppe Marchese per il lavoro effettuato con serietà e abnegazione”.

Proseguono inoltre le potature ad opera dei giardinieri del Comune di Albenga.

In questi giorni in particolare si sta intervenendo su Viale Liguria e Piazza Don Sturzo. A seguire si procederà come da programma con le potature di via Trieste e via Partigiani.

Precisa l’assessore Pollio: “L’Amministrazione continua a lavorare in maniera programmatica e sistematica per la manutenzione del verde pubblico in tute le zone della città sia attraverso i propri operatori che con la collaborazione di SAT e di ditte specializzate”.