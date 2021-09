"Appuntamento con l'autore" a Tovo San Giacomo: il 2 settembre "La grande Guerra dai nostri inviati"

Secondo "Appuntamento con l'autore" alla Biblioteca Mario Borsalino di Tovo San Giacomo: giovedì 2 settembre, alle ore 21.00 , Pier Paolo Cervone racconterà il suo ultimo libro "La grande Guerra dai nostri inviati", un punto di vista inedito e avvincente con il quale il noto autore e storico locale racconta i fatti facendoli rivivere attraverso le parole. Dialoga con l’autore Giuseppe Testa, Presidente Associazione Celesia di Finale Ligure ed autore di numerosi libri di storia locale.

L'incontro si svolgerà all'aperto, presso il giardino antistante la nuova sede della Biblioteca (via Com. Bonaventura Caviglia n°2, praticamente all'altezza della piazza principale del paese) con ingresso libero, ma con numero contingentato secondo le normative per il contrasto alla diffusione del Covid-19. In caso di mal tempo gli eventi si svolgeranno al primo piano dell'edificio, ad accesso limitato: in entrambi i casi è richiesto il Green Pass per accedere all'incontro.