Pietra, nasce il riconoscimento "Attività storiche e di tradizione"

Con l’istituzione del riconoscimento ufficiale dedicato alle "Attività Storiche e di Tradizione” il Comune di Pietra Ligure compie un passo fondamentale verso la salvaguardia e la promozione del proprio patrimonio economico, culturale e sociale.

Attraverso l'Avviso Pubblico per la “Manifestazione di interesse finalizzata al riconoscimento delle attività storiche e di tradizione, cui è possibile aderire fino alle ore 12:00 del 28 agosto p.v., l’Amministrazione comunale si propone di censire, premiare e valorizzare tutte quelle realtà commerciali, stabilimenti balneari, strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere, attività di somministrazione di alimenti e bevande e imprese artigiane ed agricole che operano continuativamente sul territorio pietrese da almeno 40 anni.

Il bando completo, con tutte le informazioni, i requisiti di partecipazione, modalità di presentazione della domanda e la modulistica, sono consultabili sul sito istituzionale www.comunepietraligure.sv.it o presso l’Ufficio S.U.A.P. negli orari di apertura al pubblico (tel. 019/62931839 suap@comunepietraligure.it )

“Le attività storiche rappresentano un patrimonio inestimabile di esperienza, eccellenze, storia, tipicità e tradizioni familiari che non dobbiamo assolutamente disperdere. Sono il cuore pulsante e l'anima identitaria del nostro paese, punti di riferimento preziosi che negli anni hanno saputo accogliere generazioni di residenti e turisti con passione, competenza e professionalità. Con questo riconoscimento ufficiale desideriamo esprimere la gratitudine, nostra e ne siamo certi di tutta la comunità pietrese a chi, con perseveranza e dedizione quotidiana, e in certi frangenti, anche di coraggio, ha contribuito e continua a contribuire in maniera determinante a costruire l'ossatura economica di Pietra Ligure – commentano il Sindaco Luigi De Vincenzi e l’Assessore alle attività produttive Michela Vignone – Il rapporto umano, personale e di profonda fiducia reciproca coltivato nel tempo con residenti e turisti rappresenta un valore aggiunto unico e una trama fondamentale per il tessuto sociale e relazionale della comunità pietrese – continuano il Sindaco e l’Assessore - L'istituzione del marchio e del premio delle 'Valore nel Tempo - Attività Storiche e di Tradizione” non è soltanto un atto simbolico o un meritato tributo, ma una vera e propria leva di valorizzazione strategica per il nostro contesto economico e commerciale".

"In un mercato in rapida evoluzione, proteggere e promuovere il radicamento, la continuità della tradizione locale e l'alta qualità del servizio offerto dai nostri commercianti e artigiani significa rafforzare l'attrattività e la competitività dell'intero sistema città. Vogliamo che queste attività siano riconosciute e percepite come elementi d'eccellenza, capaci di coniugare la memoria del passato con le sfide dell'innovazione e del futuro” concludono De Vincenzi e Vignone.