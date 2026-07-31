La Provincia di Savona pedala verso il futuro: due nuovi anelli per unire costa e entroterra

Prendono forma i due nuovi itinerari cicloturistici promossi dalla Provincia di Savona nell’ambito del progetto regionale “La Liguria degli Anelli”, dedicati al turismo lento attraverso una rete di percorsi sostenibili, capace di unire natura, cultura e attività outdoor.

I due tracciati, l’“Anello del Melogno” e l’“Anello dei Giovetti”, rappresentano un nuovo modello di valorizzazione del territorio, collegando Riviera di Ponente ed entroterra e promuovendo aree di eccezionale interesse paesaggistico.

L’Anello del Melogno è un percorso di circa 73 chilometri tra mare e montagne savonesi, con oltre 1.300 metri di dislivello, pensato principalmente per la bici da strada. L’itinerario si integra con la futura Ciclovia Tirrenica, collegando il litorale con le aree interne attraverso un percorso che unisce i Comuni costieri di Finale Ligure, Loano e Pietra Ligure con quelli dell’entroterra di Calice Ligure, Castelvecchio di Rocca Barbena, Bardineto e Calizzano.

Da qui si innesta l’Anello dei Giovetti, che interesserà alcuni tratti delle SP 490 “del Colle del Melogno” e SP 51 “Bormida di Millesimo”, con caratteristiche maggiormente adatte alla bici gravel e mountain bike. Un percorso accessibile, immerso in paesaggi di singolare bellezza, ancora poco conosciuti e collocati sullo spartiacque tra Liguria e Piemonte, destinato a inserire l’Alta Valbormida nei grandi circuiti cicloturistici europei, come il collegamento “Svizzera-Mare”, che unisce Lugano a Nizza attraversando territori di pregio come Langhe e Roero.

La progettazione esecutiva dei due interventi è stata affidata dalla Provincia di Savona e rientra nell’ambito degli avvisi del Ministero del Turismo, finanziati attraverso il Fondo Unico Nazionale per il Turismo (FUNT) 2024 e 2025.

L’obiettivo è sviluppare un sistema cicloturistico moderno e integrato con i servizi presenti sul territorio, capace di favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici, valorizzare le aree meno conosciute e creare nuove opportunità per le comunità locali.

Per l’Anello del Melogno è previsto un finanziamento di oltre 400 mila euro da parte del Ministero del Turismo, attraverso il FUNT, e un cofinanziamento della Provincia di Savona superiore a 600 mila euro. Gli interventi comprenderanno opere di messa in sicurezza, realizzazione di corsie ciclabili, nuova segnaletica, pannelli informativi con QR code e servizi dedicati ai ciclisti.

Per l’Anello dei Giovetti è previsto un investimento complessivo di 250.800 euro, di cui 125.400 euro finanziati con risorse proprie della Provincia. I lavori riguarderanno il miglioramento della sicurezza e della fruibilità dei percorsi attraverso il rifacimento della pavimentazione in alcuni tratti, la realizzazione di corsie ciclabili nei punti più impegnativi e l’installazione di segnaletica conforme al Codice della Strada.

Entrambi gli itinerari saranno arricchiti da servizi dedicati, tra cui colonnine di ricarica per e-bike, punti per piccole riparazioni, aree di sosta attrezzate e informazioni sui principali elementi storici, ambientali e culturali presenti lungo il percorso. La segnaletica avrà infatti una duplice funzione: garantire l’orientamento e accompagnare i cicloturisti alla scoperta delle ricchezze artistiche, ambientali e ricreative presenti lungo il viaggio.

L’inaugurazione dei nuovi percorsi è prevista entro Pasqua 2027, con l’obiettivo di consolidare il ruolo della Provincia di Savona come destinazione di riferimento per il cicloturismo, inserendo il comprensorio sempre più in una rete nazionale ed europea di mobilità sostenibile.