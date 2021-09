Elezioni 2021, ecco “Varazze Domani”: “Al centro finalmente i cittadini con le loro esigenze. Partiamo da li’”

"Un programma ma ancor prima degli impegni che prendiamo. Chiari, trasparenti senza troppe parole. Abbiamo scritto: '10 obiettivi. 10 idee. 10 cose concrete che faremo'. Parole in questi anni se ne sono fatte troppe. Abbiamo perso traccia in 7 anni del Piano regolatore, della rete pubblica di telecamere, di un effettivo potenziamento dei servizi socio-sanitari e di molto altro. Ecco perché abbiamo preso 10 impegni trasparenti e sinceri come la nostra lista. Ora Varazze ha finalmente un’alternativa vera se non piace la situazione in cui siamo". "Varazze Domani", lista in corsa per le comunali varazzine, si presenta così.

"Varazze Domani non è solo una lista elettorale.'Varazze Doma' vuole essere un modo decisamente diverso e nuovo per affrontare con successo i tanti problemi della nostra città e del nostro territorio".

Il candidato sindaco di “Varazze Domani”, l’avv. Antonio Ghigliazza spiega: “Abbiamo detto da subito che mettiamo al centro della nostra proposta i cittadini di Varazze, coloro che abitano sul territorio e soprattutto le loro necessità ed esigenze troppo spesso retrocesse. Partiamo da questo. Troppe divisioni, troppi legacci e forse troppi interessi per una città che deve riprendere a respirare, guardare davvero avanti.” “C’è molta esperienza in questa proposta di “Varazze Domani” – conclude Ghigliazza - ma anche una generazione giovane e preparata. E’ un intreccio virtuoso e soprattutto come ho detto sincero e disinteressato. Un’opportunità vera per scegliere in meglio. Stavolta, il 3 e 4 ottobre si potrà davvero”.

Paolo Busso candidata in pectore all’incarico di vice sindaco ritorna sul tempo fondamentale di partire dai reali bisogni dei cittadini, quelli di tutti i giorni: “In questi anni abbiamo perso di vista le reali richieste delle persone. La città ha bisogno di voltare pagina. Servizi per le famiglie, per i più giovani e per gli anziani; attenzione alle scuole, servizi sanitari e sociali sono stati in questi anni messi in secondo piano. Aumentare la qualità della vita dei nostri concittadini è essenziale per la crescita sociale ed economica della nostra comunità. Le risorse del PNRR ci permetteranno di investire in nuove strutture per lo sport, per l'istruzione, per ampliare la rete di connessione nel territorio frazionale, per la messa in sicurezza del territorio, insomma per far crescere Varazze. “Varazze Domani” vuole guardare alle sfide del futuro cogliendo ogni opportunità che possa dare slancio alla nostra città e a tutti i varazzini. Vogliamo portare avanti proposte chiare prendendoci un impegno serio, chiaro e trasparente”.

Questi i 16 candidati della lista “Varazze Domani”:

- Busso Paola | 42 anni, maestra elementare, consigliere uscente

- Baglietto Giovanni (detto Zio Gio) | 71 anni, pensionato

- Baglietto Luca (detto Luca) | 36 anni, international manager

- Buschiazzo Ambra | 36 anni, medico nucleare

- Calcagno Cristina | 34 anni, studente corso formazione per professioni sanitarie

- Caviglia Roberto | 25 anni, ingegnere elettrico

- Cerruti Gianantonio | 44 anni, architetto, consigliere uscente

- Fazio Bartolomeo (detto Roby) | 64 anni, ex comandante polizia locale

- Furfaro Giuseppe (detto Pino) | 32 anni, avvocato praticante abilitato

- Gerbi Antonella | 53 anni, direttore ufficio postale

- Librandi Roberto | 45 anni, albergatore e apicoltore

- Parini Isabella | 43 anni, property manager, consigliere uscente

- Petrini Davide | 53 anni, imprenditore

- Robello Giacomo (detto Mino) | 43 anni, medico ospedaliero

- Sartoris Marta | 25 anni, neolaureata in amministrazione e politiche pubbliche

- Vallerga Stefania | 32 anni, insegnante