Finale, l'Amministrazione amplia l'uso del Green Pass: dall'1 ottobre obbligatorio in comune e negli uffici

Compie un passo in più che forse potrebbe addirittura precedere il cammino del Governo nella gestione futura della pandemia il comune di Finale e prossimamente, per accedere a tutte "le sedi istituzionali e operative, compresi gli spazi di proprietà comunale ceduti in concessione od in uso ad altri soggetti per l'esercizio di servizi o attività rivolte a soddisfare esigenze dei Cittadini e compresi altresì i veicoli di proprietà del comune", sarà necessario essere muniti di Green Pass.

La decisione è arrivata dal sindaco Ugo Frascherelli con un'ordinanza valida dall'1 ottobre prossimo fino al termine dello Stato di Emergenza sulla scorta, come detto, di quanto il Governo nazionale ha deciso per consolidare "i programmi di immunizzazione della popolazione - dice il primo cittadino nella sua premessa -classificata come una priorità del Sistema Paese, in quanto individuata dal mondo scientifico come la più efficace forma di interdizione alla circolazione del virus da SARS-CoV-2 e relative varianti".

Un'operazione quasi di "moral suasion verso i cittadini" aggiunge Frascherelli, ricordando anche alcuni specifici obblighi vaccinali in particolare per le categorie professionali particolarmente esposte al rischio, quale quello al personale sanitario.

Un rischio, quello del contagio, a cui l'ente comunale guidato dalla Giunta finalese non è disposto ad esporre i propri dipendenti, per i quali sarà altrettanto obbligatorio possedere la certificazione verde: "A prescindere dalla scelte politiche e azioni di Governo per ampliare al massimo grado e nel minore tempo possibile la platea di cittadini vaccinati - aggiunge il sindaco - ciascun datore di lavoro è tenuto a garantire la sicurezza sul luogo di lavoro nei confronti di tutti coloro, lavoratori e utenti esterni, che per ragioni di servizio o necessità di accedere in presenza ai servizi erogati dall'Amministrazione Comunale sono tenuti a frequentare le sedi di lavoro".

Una scelta che Frascherelli ritiene quindi "di coerenza e leale collaborazione rispetto alle azioni intraprese dal Governo del Paese", ma che sicuramente nei prossimi giorni sarà destinata a far discutere, nonostante i servizi al cittadino saranno comunque sempre garantiti anche senza l'accesso diretto agli uffici comunali.