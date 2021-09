Andora , intervento di efficientamento energetico in corso per il campo da calcio di via Marco Polo

Intervento di efficientamento energetico per il campo da calcio in erba sintetica di via Marco Polo ad Andora. Sono in corso lavori, per un valore di circa 65mila euro, nei locali che ospitano gli spogliatoi. Gli operai sono all’opera per installare un sistema ibrido che garantirà il riscaldamento degli edifici e la disponibilità di acqua calda nei bagni e nelle docce, anche con l’ausilio dell’energia solare.

“La ditta incaricata sta installando una moderna caldaia a condensazione destinata al riscaldamento degli spogliatoi e dei locali annessi – hanno spiegato il sindaco Mauro Demichelis e il consigliere delegato allo Sport, Ilario Simonetta, che ieri mattina hanno effettuato un sopralluogo al campo – Nei prossimi giorni saranno installati anche quattro pannelli solari che forniranno acqua sanitaria calda ai lavandini e alle docce”.

“Qualora, i panelli non riuscissero a garantire una sufficiente fornitura, nei giorni più nuvolosi - continuano - entrerà in azione la caldaia. L’intervento fa parte del progetto Elena della Provincia di Savona, a cui il comune ha aderito e che prevede numerosi interventi di manutenzione negli edifici pubblici con l’obiettivo di migliorare l’effecientamento energetico, come già fatto nel plesso di via Piana del Merula dove sono stati installati nuovi serramenti e si sta procedendo all'isolamento del tetto e nel Palazzetto dello Sport dove è in corso il rifacimento dei bagni. Nelle scuole di Molino Nuovo sono stati potenziati i sistemi di sicurezza antincedio" concludono Demichelis e Simonetta.