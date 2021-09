Politica |

Russo (Patto per Savona): "Ristabilire la legalità in piazza del Popolo, il comune non può più latitare"

Il candidato sindaco ha incontrato i commercianti e il comitato

“Un fatto grave e intollerabile. Voglio esprimere solidarietà ai titolari della pizzeria Il Nulla e a coloro che vi lavoravano e che hanno subito danni e vissuto attimi di terrore. Così come voglio esprimere solidarietà agli altri commercianti e residenti di questa piazza”. Il candidato sindaco Marco Russo ha commentato, con un video pubblicato sulla sua pagina Facebook, l’ennesimo episodio di cronaca che si è verificato domenica pomeriggio in piazza del Popolo a Savona. Poco dopo l’episodio, una rissa sfociata nel danneggiamento della pizzeria Il Nulla, Russo si è recato sul posto per incontrare i commercianti e un rappresentante del Comitato Piazza del Popolo, comitato che aveva incontrato anche pochi giorni prima del fatto. Poi, ha affidato a un video, girato sul posto, il suo pensiero: “Non è il momento di fare polemiche da campagna elettorale, ma sento il dovere di dire che va assicurata la legalità e la sicurezza di questo luogo, come di tutti gli altri luoghi della città, l’amministrazione comunale deve agire presso le autorità competenti affinché ciò accada”. "Russo ha aggiunto anche che “l’amministrazione comunale deve mettere in atto tutte le leve e le iniziative, che sono molte, volte a restituire questa piazza, importantissima, alla vita della città che non può essere un luogo emarginato”. La nuova amministrazione, è la conclusione, “non potrà non farsi carico di una situazione che negli ultimi cinque anni è stata del tutto trascurata”.

I.P.E.

VUOI ESSERE SEMPRE INFORMATO SULLA POLITICA DI SAVONA? ISCRIVITI!

Il servizio è gratuito, come fare?

- aggiungere alla lista di contatti WhatsApp il numero 0039 3933357788

- inviare un messaggio con il testo SAVONA

- la doppia spunta conferma la ricezione della richiesta.

I messaggi saranno inviati in modalità broadcast, quindi nessun iscritto potrà vedere i contatti altrui, il vostro anonimato è garantito rispetto a chiunque altro. Savonanews.it li utilizzerà solo per le finalità di questo servizio e non li condividerà con nessun altro. Saranno inviate massimo tre notizie al giorno di esclusiva produzione della redazione, nessun comunicato stampa delle varie forze politiche. Riceverete in sostanza solo articoli prodotti da Savonanews.it senza alcuna pubblicità ulteriore, elettorale e non.

E’ un modo diverso per vivere con Savonanews.it le elezioni comunali di SAVONA in tempo reale, in modo diretto e privilegiato da adesso.

Per disattivare il servizio, basta inviare in qualunque momento un messaggio WhatsApp con testo STOP SAVONA sempre al numero 0039 3933357788.