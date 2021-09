Tempi troppo lunghi per i lavori su via XXV Aprile a Vado, il comune risolve il contratto con la ditta

"Il comune, nell’ambito dei lavori sopra citati e visto i numerosi disagi provocati nella gestione e dalla tempistica, ha adottato le misure previste per richiedere all’impresa esecutrice la celere prosecuzione dei lavori nel rispetto delle clausole contrattuali e in ultimo ha avviato l’iter per la risoluzione del contratto stante l’inadempienza".

Questa la decisione dell'amministrazione comunale di Vado Ligure che tramite una nota pubblicata sul sito del comune ha specificato che interromperà il contratto con la ditta che stava effettuando i lavori di sistemazione degli spazi pubblici di XXV Aprile. I rallentamenti non sarebbero piaciuti al comune che ha interrotto così il rapporto contrattuale.

Al momento mancherebbe la seconda tranche di interventi per nuovi marciapiedi, illuminazione a led, nuovi parcheggi a pettine e il rifacimento dei sottoservizi.

I lavori sono quindi in stand by e potrebbero ripartire entro novembre.

"In seguito alla risoluzione del contratto, sempre nel rispetto delle tempistiche previste dalle normative, verranno interpellati progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento e la conclusione dei lavori - proseguono - Nelle more dell’espletamento dell’iter è stata avviata la messa in sicurezza del cantiere ed il ripristino della segnaletica di cantiere".

"L’amministrazione confida in una celere ripresa e conclusione dei lavori per portare a termine un’opera fondamentale per la riqualificazione urbana del territorio" concludono dal comune di Vado.