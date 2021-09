La giornata di oggi, mercoledì 15 settembre, si apre con un veicolo in avaria sulla A10 Genova-Savona-Ventimiglia (km 5).

La situazione sta creando un forte disagio al traffico autostradale lungo il tratto tra Genova Aeroporto e Genova Pegli, in direzione di Ventimiglia.

Sulla A12 Genova-Rosignano Marittimo (km 36) coda per lavori in corso tra Chiavari e Rapallo, in direzione del capoluogo ligure.