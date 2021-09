Prenota il tuo soggiorno nelle tende safari di Isolabona: natura, relax e piscine al Camping delle Rose

Vuoi trascorrere una notte sotto le stelle in una tenda safari o sdraiato su un'amaca in mezzo alla natura? Allora il Camping delle Rose fa al caso tuo. Si trova a Isolabona ed è stato il primo campeggio dell’entroterra ligure. Negli ultimi anni è stato anche il primo a proporre il glamping. Che cos'è? Il glamping è un’esperienza di campeggio glamour, che sperimenta nuove soluzioni abitative con design moderni. Un’occasione per stare a contatto con la natura nel rispetto dell’ambiente, senza rinunciare ai servizi privati, a un ampio letto matrimoniale, a una camera singola e alla cucina con angolo bar.

Il Camping delle Rose propone offerte per tutti i gusti: base lodge, wood lodge e desert lodge, una delle new-entry. Ma non solo tende safari per il glamping, perché è presente un'area village realizzata secondo lo stile dei borghi liguri. In quest'area di recente costruzione si può scegliere tra due soluzioni di alloggi, la casa mobile Hortensia o Agapanthus. In alternativa è disponibile anche un appartamento privato di ampie dimensioni.

LA NOSTRA STORIA. Sorto a Isolabona nei primi del Novecento dall’idea di Fortunato Peitavino e ampliato negli anni Sessanta fino alla realizzazione delle piscine, questo camping è diventato un punto di riferimento per il turismo internazionale. Luogo di incontro nel millenario crocevia della Val Nervia, è al centro di un nuovo concetto di attività ricettiva. La valorizzazione del territorio è motivo di orgoglio per il Camping delle Rose, da sempre impegnato nella promozione turistica che va oltre i confini del piccolo borgo. "Perché il contatto con l'ambiente è importantissimo e nelle nostre tende, ma anche negli spazi comuni, si ritrova quella quiete e quell'intimità che spesso mancano nella vita di tutti i giorni. Questo luogo è un inno alla natura e quindi alla vita" spiegano i titolari, ricordando gli insegnamenti del fondatore Fortunato, uno dei primi igienisti alimentari d'Italia.



Le tende glamping e le mobile-home sono ideali per il turismo autunnale: attività outdoor, enogastronomia, relax all'aria aperta in un clima che incontra l'aria di mare e l'aria di montagna. Da Isolabona si snodano sentieri e percorsi che conducono i turisti a borghi medievali, castelli, laghetti, fino ad arrivare al mare di Ventimiglia e della Costa Azzurra. Il camping offre diversi servizi anche per i più piccoli: una piscina dedicata, parco giochi e attività ricreative. La scelta ideale sia per una vacanza, sia per un weekend in famiglia o con il proprio partner.

Perché perdere questa occasione? La struttura accetta anche il Bonus Vacanze e non c'è obbligatorio il green pass.

Scopri le offerte su: https://bookingpremium.<wbr></wbr>secureholiday.net/it/5476/

Tel. +39 0184 208 130 | info@campingdellerose.eu