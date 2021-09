Un garlendino negli Usa: a Giuliano Vinotti la "Quercia di San Rocco" (FOTO)

La comunità di Garlenda si è radunata quest'oggi, 16 settembre, a mezzogiorno sulla piazza del nuovo Borgo per una cerimonia di premiazione particolare, a uno dei suoi figli emigrato da anni negli States ma che non ha mai dimenticato le sue origini.

Si tratta di Giuliano Vinotti, al quale è stato conferito il premio "Quercia di San Rocco", consegnatogli dalla sindaco Silvia Pittoli.

Un evento è stato voluto fortemente dal fondatore del "Fiat 500 Club", Domenico Romano, assieme alla Pro Loco del presidente Giancarlo Tassistro, al priore della Confraternita, Walter Pastorelli, agli assessore Francesco Cappato e Gabriella Bogliolo, dai quali Giuliano ha ricevuto, con la moglie, altri premi.

Classe 1944, nato a Garlenda dopo che il padre vi si era trasferito in tempo di guerra per seguire meglio il proprio lavoro all'hangar della Piaggio all'aeroporto di Villanova d'Albenga, Giuliano ha studiato chimica al "Contardo Ferrini" in viale Pontelungo ad Albenga e si è poi laureato in Fisica all'Università di Genova. Con la moglie italoetiope Fiorella Berti, emigrò in America, stabilendosi in Florida nella città di Melbourne.

Il suo pallino era l'elettronica applicata nell'Informatica ed è stato una dei primi tecnici a specializzarsi nel campo e diventando "soggetto dei desideri" di diverse aziende. Non ha mai però dimenticato le sue radici e ogni anno tornava, e torna ancora, a Garlenda nella sua casa di famiglia per incontrare non solo i suoi cari, ma tutti gli amici d'infanzia, tra i quali Giancarlo Tassistro, che, molto commosso gli ha tributato un affettuoso saluto rievocando i tempi quando giocavano assieme a semplici giochi che oggi non si praticano più.