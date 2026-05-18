Inaugurano il Cammino degli Amaretti e si dicono sí: matrimonio durante il percorso per Davide e Francesca

Percorreranno il nuovo Cammino degli Amaretti e nel frattempo si sposeranno. Cosi dal 22 al 29 maggio Davide Fiz con la sua compagna Francesca Valcalda inaugureranno il percorso e si diranno sí diventando marito e moglie.

Il Cammino degli Amaretti – di cui proprio Davide e Francesca sono gli ideatori - è un anello di 100 km che parte dal mare e torna al mare dopo aver attraversato l'Appennino ligure, parte del territorio del Parco del Beigua e del basso Piemonte.

Il progetto ha un duplice obiettivo: da una parte far conoscere l’entroterra e valorizzarlo; dall’altra destagionalizzare il turismo costiero del ponente ligure.

Nel logo si può notare la M nella parola Amaretti che è disegnata come se fosse una montagna e le vicine lettere azzurre come il mare.

"Un territorio come il nostro aveva bisogno di un progetto di marketing territoriale, che può portare benefici economici come dimostrano le esperienze di altri cammini italiani. Ci siamo costituiti come APS: una governance indipendente con l’obiettivo di collaborare con tutte le realtà - pubbliche e private - dei territori coinvolti. Perché tra i tanti motivi per cui un cammino ha senso, uno è ricucire le relazioni, oggi che la tendenza è quella di chiudersi".

Dopo aver percorso le prime due tappe (Arenzano - Varazze - Pratorotondo) - si sposeranno a Casa Miniera, un bivacco sull’Alta Via dei Monti Liguri. Il loro viaggio di nozze sarà percorrere le restanti 5 tappe (Sassello - Moretti -Tiglieto - Passo del Faiallo - Arenzano) per tornare al punto di partenza. Sarà il primo Cammino italiano a proporre il format dello “Smart Wedding”: arrivare a piedi al proprio matrimonio e proseguire da sposati.

Davide Fiz, 49 anni, originario di Genova, sales manager per due aziende, è l'ideatore del progetto Smart Walking: negli ultimi anni ha percorso oltre 50 cammini tra Italia e Spagna - nel 2025 è stato l’Ambasciatore della Via Francigena - dividendo le sue giornate tra le camminate al mattino e il lavoro

da remoto al pomeriggio.