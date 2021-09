Politica |

Decoro urbano a Savona, il candidato sindaco Versace (Savona Popolare): "Problema prioritario per la futura amministrazione" (VIDEO)

Attenzione particolare su verde pubblico e ai parchi: "Bisogna rimettere in ordine questi spazi per i bambini, le famiglie e gli anziani"

"Il decoro urbano è uno dei problemi prioritari che la nuova Amministrazione dovrà affrontare. E' impensabile che una città come Savona, votata al turismo, debba ricevere i suoi ospiti in queste condizioni". Quella del decoro urbano è tematica particolarmente sentita nella città della Torretta, tenuta in grande considerazione dai diversi programmi dei candidati sindaco come Francesco Versace. Che spiega, in sommi capi: "Non esiste il verde pubblico, i bidoni della spazzatura sono ricolmi, i parchi pubblici sono trasandati e non godibili: queste sono situazioni che vanno riviste al più presto". E proprio sui parchi pubblici il candidato di "Savona Popolare" concentra la sua attenzione, partendo da quello in prossimità di una delle principali porte d'accesso al capoluogo, ovvero piazzale Amburgo: "Chi arriva lì si trova davanti una distesa di erba secca, una situazione da rimediare non certamente con molti soldi per dare un altro tipo di benvenuto a chi arriva". Altra zona da attenzionare meglio, secondo Versace, quella del Prolungamento, "molto bella ma con molti cantieri non proiettati al futuro e che ristagnano lì da tempo senza soluzione" e i diversi parchi pubblici "dove i giochi per bambini sono ammalorati o non ci sono recinzioni: spesso, da nonno, per portare la mia nipotina al parco sono costretto ad andare ad Albissola Marina o a Vado". Esempio di questo declino del decoro può essere il parco di via Trincee, spesso al centro di episodi di cronaca: "L'area è molto bella, sarebbe un'area tranquillamente frequentabile da mamme, bambini e pure anziani, i quali hanno bisogno di uscire a socializzare. I 14 parchi e giardini savonesi devono essere rimessi in ordine anche per loro". Ma, uscendo da queste aree, si arriva al resto della città: "Basta uscire dal nostro point elettorale di via Paleocapa per accorgersi della pavimentazione da rivedere, con carenza di pulizia a terra, e i pilastri dei portici erosi alla base dalle deiezioni canine". "Serve la collaborazione dei cittadini, ma anche la nuova Amministrazione deve essere attiva su questo aspetto" conclude Versace, candidato di "Savona Popolare".

I.P.E.

