Savona, ha un malore e muore mentre aspetta il bus: tragedia alla fermata davanti alla stazione

Ha avuto probabilmente un malore dalla fermata dell'autobus davanti alla stazione e purtroppo inutili sono stati i tentativi di rianimazione.

Una donna è morta questa mattina intorno alle 11.30 in Piazza Aldo Moro mentre era seduta ad aspettare il mezzo di trasporto pubblico locale.

A lanciare l'allarme alcune persone che erano presenti in zona e che hanno visto la 62enne accasciarsi e cadere al suolo.

Sul posto è intervenuta un'ambulanza della Croce Rossa e l'automedica del 118 che ha constatato il decesso.

I carabinieri e la polizia sono intervenuti per gli accertamenti del caso.