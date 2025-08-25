 / Cronaca

Cronaca | 25 agosto 2025, 13:01

Savona, ha un malore e muore mentre aspetta il bus: tragedia alla fermata davanti alla stazione

Inutili sono stati i tentativi di rianimazione. Sul posto carabinieri e polizia

Ha avuto probabilmente un malore dalla fermata dell'autobus davanti alla stazione e purtroppo inutili sono stati i tentativi di rianimazione.

Una donna è morta questa mattina intorno alle 11.30 in Piazza Aldo Moro mentre era seduta ad aspettare il mezzo di trasporto pubblico locale.

A lanciare l'allarme alcune persone che erano presenti in zona e che hanno visto la 62enne accasciarsi e cadere al suolo.

Sul posto è intervenuta un'ambulanza della Croce Rossa e l'automedica del 118 che ha constatato il decesso.

I carabinieri e la polizia sono intervenuti per gli accertamenti del caso.

Luciano Parodi

