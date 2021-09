Politica |

Savona 2021, degrado di Piazza del Popolo, il candidato Aschei: "Situazione desolante e tragica, bisogna assolutamente intervenire"

"Per farli allontanare dalla piazza basta recintarla, risistemarla, impiantando un cantiere per abbellirla"

"Dire che la situazione è desolante è poco, è tragica, bisogna assolutamente intervenire ma non è così semplice. Il Questore, il Prefetto, comandante dei carabinieri, dei vigili urbani si siedano ad un tavolo insieme alle istituzioni, al sindaco e decidano prontamente che cosa fare". A dirlo è il candidato sindaco della lista Andare Oltre Luca Aschei che è intervenuto in merito ai recenti fatti di cronaca avvenuti in piazza del Popolo a Savona. A seguito di una rissa tra extracomunitari infatti il dehor della pizzeria Il Nulla ha subito diversi danni. Uno dei tanti episodi che purtroppo tengono sotto scacco l'area da anni. "E' risaputo che queste persone spostate da qui vanno in altre parti, bisogna andare a fondo, non è più possibile vivere una situazione del genere. Conta la presenza massiccia di queste persone, italiani e non, che non hanno nulla da fare, spacciano, litigano, si ubriacano, ogni sera c'è l'intervento della polizia ma questo non basta - continua Aschei - questo è un problema nazionale che va risolto e mi auspico che ci siano delle leggi che possano far intervenire le forze dell'ordine. La polizia locale è sotto organico e ritengo che la legge debba poter fare qualcosa di più, per farli allontanare dalla piazza basta recintarla, risistemarla, impiantando un cantiere per abbellirla". Attenzione anche ai quattro chioschi-bar presenti nell'area che da anni, tranne uno, sono stati chiusi. "Se riprendessero vita potrebbero essere già essere un supporto importante per cambiare la situazione di questa piazza, il degrado infatti attira degrado - prosegue Aschei - l'amministrazione deve aiutare, supportare chi vuole aprire questi chioschi, al momento è un'area invivibile". In piazza del Popolo è presente da anni un presidio della polizia locale che però pare non bastare. "Abbandonando la piazza non si può migliorare, un presidio continuo per tenere controllo la situazione è fondamentale, non servono le telecamere, le forze dell'ordine devono stare qua. Capisco il sotto organico, ma meglio impegnarlo qui che nelle attività di multe per divieto di sosta" conclude il candidato sindaco della lista Andare Oltre.

I.P.E.

