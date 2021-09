Sciopero Tpl, Marco Ravera (Sinistra per Savona): "I lavoratori stanno vivendo un lungo periodo di incertezza sul loro futuro e sull'organizzazione del lavoro"

"Il 17 settembre ci sarà un nuovo sciopero dei lavoratori di Tpl. Le notizie giornalistiche si limitano a comunicare il dato e a segnalare che ci saranno disagi per i cittadini utenti del servizio".

Queste le parole di Marco Ravera, candidato alla carica di consigliere comunale nella lista di Sinistra per Savona a sostegno di Marco Russo.

"Non una parola sulle motivazioni dello sciopero in un'azienda in cui i lavoratori stanno vivendo un periodo (ormai lungo) di incertezza sul proprio futuro e sull'organizzazione del lavoro, subiscono sempre più frequenti violenze e minacce da parte di utenti e che non ricevono riposte certe e univoche dalle Istituzioni locali, proprietarie della società, e dall'azienda stessa." ha proseguito Ravera.

"Inutile dire che, come sempre, sosterrò la lotta dei lavoratori, con i quali in questi anni ho intrapreso un percorso di confronto e di proposte da attuare per il futuro dell'azienda - specifica il candidato di Sinistra per Savona - Quanto sia importante il trasporto pubblico per la città è diventato sempre più evidente soprattutto durante le varie fasi della pandemia, così come è importante ribadire che il trasporto pubblico locale sia interamente pubblico e che l'azienda deve garantire i diritti e la sicurezza dei lavoratori".

"Per tutto questo ancora una volta sarò dove i lavoratori di Tpl lottano per i loro diritti e per i diritti della cittadinanza ad un servizio pubblico locale di qualità" ha concluso Ravera.