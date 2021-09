Al Molo 8.44 di Vado non solo #BacktoSchool, il 18 e 19 settembre si celebra la Giornata Internazionale dello sport universitario

Al Molo non è solo #BackToSchool.

Nel weekend del 18 e 19 settembre celebriamo la Giornata Internazionale dello sport universitario: lo shopping center più cool di Vado Ligure, grazie alla partnership con Decathlon, coinvolge tutte le associazioni sportive della zona per promuovere le proprie attività con dimostrazioni pratiche.

Mantenersi in forma e divertirsi insieme non è mai stato così facile e divertente: in più, praticare attività sportiva all’aperto è decisamente salutare e rispetta totalmente le norme vigenti di materia sanitaria.

Per chi invece allo sport si dedica già a sufficienza durante la settimana continuano le promozioni degli store locali: da Conbipel, fino a martedì 5 ottobre jeans a 19,99€ e giacche e giubbini in pelle a 99,99€.

Vieni a scoprire in ogni singolo negozio le promozioni dedicate a te e acquista capi, oggetti ed accessori in grandissimo risparmio.