Regione Liguria, Brunetto (Lega):”Approvato l’ordine del giorno per inserire maculopatia nei Lea”

“La Lega ha votato a favore dell’ordine del giorno, approvato all’unanimità dall’Assemblea legislativa della Liguria, che impegna la giunta a porre in essere tutte le azioni necessarie, oltre a farsi promotrice presso il Governo e in sede di Conferenza delle Regioni, affinché la maculopatia sia inserita nei Livelli essenziali di assistenza (LEA)”. Lo ha dichiarato il presidente della II commissione Salute e Sicurezza sociale Brunello Brunetto (Lega), primo firmatario dell’ordine del giorno.

“La degenerazione maculare senile e miopica, che interessa principalmente gli over 50, è attualmente la principale causa di cecità – spiega Brunetto - e consiste in un’alterazione della parte centrale della retina, la macula. Questa patologia, per il paziente che ne è affetto, comporta costi ingenti, non sempre sostenibili e quantificabili (secondo alcune stime mediamente 3.800 euro all’anno).

“È quindi indispensabile garantire l’accesso alla diagnosi e alle eventuali successive cure a tutti i liguri, possibile solo attraverso l’esenzione del ticket, che si realizza per l’appunto inserendo la maculopatia nei LEA”, conclude il presidente della II commissione Salute e Sicurezza sociale.