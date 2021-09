Cooperativa Sociale Eureka: attività gratuite di coding e robotica. Sabato 25 settembre open day

La Cooperativa Sociale Eureka, anche Startup Innovativa a Vocazione Sociale, con sede operativa ad Imperia, organizza attività gratuite per diffondere le competenze STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts e Math, ovvero scienze, tecnologia, ingegneria, arte e matematica.) attraverso la robotica ed il coding.

Il progetto Edu3 , finanziato grazie al contributo del Bando Ministeriale “EduCare” - del Dipartimento per le politiche della famiglia - prevede di effettuare attività per i giovani in maniera gratuita sino ad ottobre. Da maggio hanno partecipato alle nostre attività tantissimi bambini e bambine, anche con difficoltà cognitive e bisogni educativi speciali.

Durante i laboratori si utilizzano strumenti digitali innovativi come mezzo comunicativo per far capire ai bambini e ragazzi dai 4 ai 14 anni l’importanza del digitale come strumento per costruire e fare attività nelle discipline più svariate e non ad utilizzare la tecnologia come solo strumento passivo.

Realtà aumentata e virtuale per esplorare nuovi mondi anche con esperienze in lingua francese ed inglese, robotica costruendo i robot con i Lego della serie education i Wedo 2.0, Spike e Ev3 a seconda dell’età. Oppure utilizzando anche i vari Cubetto, BeeBot, Ozobot e Sphero per variare le tipologie di programmazioni e coinvolgere i partecipanti in svariate attività. Perché i temi non sono solo scientifici ma si inventano storie, ricostruiscono favole, si trattano temi sociali dall’ecologia alla sostenibilità, all’integrazione. Perché con l’elettronica con Arduino e Littlebits od il coding con Scratch, si può attivare la fantasia e costruire qualsiasi cosa possa interessare e stimolare le giovani menti. Che ne dite di trasformare un pezzo di cartone in una tastiera elettronica e fare musica?

La parola d’ordine nei laboratori è liberare la propria espressività utilizzando gli strumenti digitali moderni per così permettere ai giovani di imparare un nuovo modo di usare la tecnologia piegandola all’utilizzo educativo. Questo grazie ai nostri collaboratori che sono proprio educatori professionali, psicologi, pedagogisti, che sfruttano questo nuovo canale comunicativo per effettuare tantissime attività con i bambini e ragazzi.

Sabato 25 settembre dalle 10 alle 16 appuntamento ad Imperia Porto Maurizio, nella nostra sede di via Porta Nuova 1, al terzo piano dell’edificio che ospita l’Asilo Comunale degli Scoiattoli davanti alla piazza del Duomo.

Per prenotazioni scrivere a prenotazioni@eurekasocial.it

Verranno effettuati laboratori gratuiti sulla base delle attività già svolte e verranno proposte le tante novità e prodotti che andremo ad utilizzare in questo ciclo di attività: nuovi robot anche umanoidi in arrivo, stampanti 3d, programmi per aiutare bambini con bisogni educativi speciali e tanti altri! Il tutto gratis sino ad ottobre con un fitto calendario.

A breve presenteremo con un articolo dedicato anche la nuova biblioteca digitale gratuita Digi-Tales dove, previa registrazione, si potranno scaricare e-book, audiolibri, riviste e quotidiani in maniera gratuita.

Invitiamo le famiglie a partecipare e seguire le attività tenendosi informati visionando la pagina Facebook www.facebook.com/eurekaimperia ed il sito www.eurekasocial.it . Ma rinnoviamo anche l’invito ad Associazioni, Cooperative Sociali, ed in generale a tutto il terzo settore e ad i Comuni che siamo disponibili ad effettuare progetti educativi sulla digitalizzazione, sulla cultura STEAM ed inclusione anche con partecipanti BES/DSA e disabili.