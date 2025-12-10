Inaugurato a Cairo Montenotte il nuovo ufficio di prossimità

È stato inaugurato questa mattina dall'assessore regionale Paolo Ripamonti il nuovo Ufficio di Prossimità di Cairo Montenotte. Un passo avanti per agevolare l’accesso dei cittadini ai servizi di volontaria giurisdizione, offrendo orientamento e supporto soprattutto alle persone più fragili e alle famiglie in difficoltà.

La nuova struttura nasce nell’ambito del Programma Operativo Complementare al PON “Governance e Capacità istituzionale 2014-2020”, un progetto che afferisce alla sfera della giustizia di prossimità e che punta a rafforzare il legame tra cittadini e istituzioni attraverso servizi territoriali decentralizzati.

Un punto di forza dell’iniziativa è il collegamento tra i servizi della giustizia e i servizi sociali, sociosanitari e sanitari, con particolare attenzione alle fasce più fragili della popolazione, che potranno contare su un sistema integrato di supporto e orientamento.



“La Liguria, regione pilota insieme a Piemonte e Toscana, punta così a una giustizia più vicina al territorio, favorendo anche la decongestione dei tribunali grazie all’innovazione tecnologica e alla collaborazione tra enti locali e uffici giudiziari. L’Ufficio di Prossimità permetterà inoltre la gestione telematica delle pratiche e un servizio più efficiente e integrato con la rete sociale e sociosanitaria del territorio”, ha dichiarato l’assessore Ripamonti durante il taglio del nastro insieme al sindaco Paolo Lambertini.