Loano, Toti incorona Lettieri sindaco e scarica Isella: "Le singole ambizioni non oscurino i progetti. Chiaro da che parte stiamo"

I rapporti "tesi" tra gli elementi loanesi del partito arancione e quelli della Lega, dovuti in particolar modo alla scelta del candidato al ruolo di primo cittadino, sembrano essere dunque ormai alle spalle. Almeno secondo le parole di Toti: "Non ho mai avuto dubbi in questo senso - ha detto il governatore - in realtà si trattava di un confronto tra personalità politiche che è giusto si chiariscano e mettano insieme progetti e ambizioni prima che la corsa cominci. Poi si costruisce la squadra e si lavora uniti a un progetto di città".

Il presidente della Regione minimizza dunque sulle frizioni che hanno accompagnato la candidatura dell'ex vice sindaco, preceduta dalla scissione all'interno della Giunta Pignocca con la nascita del "Gruppo Misto". Se una delle componenti, l'assessore Enrica Rocca, ha scelto di rimanere fedele a Lettieri, altrettanto non è stato per Luana Isella, esponente di spicco fino a poco tempo fa di "Cambiamo!" il cui nome era dapprima stato ipotizzato come di possibile candidata alla massima carica cittadina e che ora invece si trova tra le fila di "Nuova Grande Loano" con Piccini.

"Ognuno è giusto scelga la propria strada come la sensibilità gli dice - il commento a tal proposito di Toti - Io non ho mai tenuto nessuno con la catena o impedito a qualcuno di entrare. C'è chi va e chi torna, mi sembra molto chiaro da che parte stiamo noi e per chi chiediamo la fiducia perché le singole ambizioni non devono offuscare mai il disegno generale di un centrodestra di governo che abbia nella sua rete di sindaci e amministratori che sappiamo mettere insieme un disegno omogeneo di regione".