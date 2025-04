Raccolta porta a porta, il sindaco Russo nei quartieri di Savona: "Ascolto e dialogo per trovare soluzioni caso per caso"

Il dibattito sul nuovo sistema di raccolta rifiuti porta a porta, che partirà tra un mese, continua a dividere l'opinione pubblica. Da un lato ci sono i cittadini favorevoli al cambiamento, dall’altro chi esprime dubbi e perplessità, in particolare sulla previsione di collocare i bidoni condominiali negli androni dei palazzi. Mentre proseguono gli incontri pubblici organizzati da Sea-S per illustrare il servizio, è in corso anche una raccolta firme contraria a questa parte del piano.

Nel frattempo, il sindaco Marco Russo ha avviato una serie di incontri informali nei quartieri per confrontarsi direttamente con i cittadini.

"Ritengo fondamentale, proprio in questo momento – spiega Russo – incontrare i cittadini direttamente nei quartieri, in modo informale, per ascoltare esigenze, dubbi, difficoltà. E per spiegare le scelte che sono state fatte, insieme alle motivazioni che le hanno guidate."

Accompagnato da assessori e consiglieri, il sindaco ha già toccato diversi punti della città: dai giardini di via Verdi a Villapiana alle case Arte di via Milano, da piazza Amendola alla Villetta, passando per via Bove a Legino e il Parco delle Nazioni nell’Oltreletimbro.

"Continueremo nei prossimi giorni – prosegue Russo –. Incontrarsi per strada ha permesso a tante persone di fermarsi, fare domande, portare osservazioni. E questo è il modo che ritengo migliore per affrontare anche i temi più complessi."

Una delle principali preoccupazioni riguarda la sistemazione dei bidoni all’interno degli spazi comuni dei condomìni.

"Tra le preoccupazioni principali – afferma il sindaco – c’è la collocazione dei contenitori condominiali all’interno degli spazi comuni: su questo Sea-S sta lavorando per trovare soluzioni caso per caso, ascoltando le necessità di ogni singolo condominio. Il confronto pubblico, in certi momenti, ha preso toni troppo accesi. È normale che un cambiamento così importante generi discussione, ma è proprio in questi momenti che serve più che mai il dialogo e il rispetto."

"Non tutto è semplice, e non tutto è perfetto – conclude Russo - Ma se affrontiamo i problemi reali, uno alla volta, con serietà e buon senso, i risultati arrivano. Sea-s ha la responsabilità di superare le criticità tecniche, ma questa transizione riguarda tutti noi: è una sfida collettiva per rendere Savona una città più moderna, sostenibile, al passo con gli altri comuni che da tempo hanno adottato questo sistema".